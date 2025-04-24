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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
653
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Комбінована атака по Україні: у МЗС сказали, що зупинить Путіна

Росіяни вчергове вбили мирних українців.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Атака на Київ 24 квітня

Атака на Київ 24 квітня / © Управління ДСНС Києва

У МЗС України відреагували на масовану ракетну та безпілотну атаку РФ, спрямовану проти цивільного населення в Києві та інших регіонах. Саме держава-агресорка є перешкодою до миру.

На цьому наголосив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

“Вчорашні максималістські вимоги Росії до України вивести війська зі своїх регіонів у поєднанні з цими жорстокими ударами показують, що Росія, а не Україна, є перешкодою на шляху до миру. Саме на Москву, а не на Київ, слід чинити тиск”, — зазначив він.

Українська столиця пережила особливо жахливу і гучну ніч. Станом на зараз повідомляється про 9 загиблих цивільних осіб у Києві та понад 70 поранених, у тому числі 6 дітей.

Інші міста та громади по всій Україні були обстріляні російськими ракетами та дронами посеред ночі, що призвело до загибелі та поранення цивільних осіб.

“Своїми діями, а не словами, Путін демонструє, що він не поважає жодних мирних зусиль і прагне лише продовження війни. Слабкість і поступки не зупинять його терор і агресію. Тільки сила і тиск”, — завершив Сибіга.

Нагадаємо, 24 квітня Росія завдала масованого комбінованого удару по Києву. Загинуло 9 людей.

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Дата публікації
Кількість переглядів
653
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