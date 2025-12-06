- Дата публікації
Комбінована атака РФ на Україну та вибухи у Росії: головні новини ночі 6 грудня 2025 року
ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 6 грудня 2025 року:
У Фастові після масованого обстрілу змінюють маршрути пасажирських поїздів
У Чернігові впав російський безпілотник
Дніпро накриває чорний дим після вибухів: місто та область опинилися під атакою
Ворог масовано атакує Київщину: є поранені серед мирних жителів
Атака дронами на Рязанський НПЗ: дев'ятий удар по заводу з початку року