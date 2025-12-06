ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
4997
Час на прочитання
1 хв

Комбінована атака РФ на Україну та вибухи у Росії: головні новини ночі 6 грудня 2025 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Ракета

Ракета / © ТСН.ua

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 6 грудня 2025 року:

  • У Фастові після масованого обстрілу змінюють маршрути пасажирських поїздів Читати далі –>

  • У Чернігові впав російський безпілотник Читати далі –>

  • Дніпро накриває чорний дим після вибухів: місто та область опинилися під атакою Читати далі –>

  • Ворог масовано атакує Київщину: є поранені серед мирних жителів Читати далі –>

  • Атака дронами на Рязанський НПЗ: дев’ятий удар по заводу з початку року Читати далі –>

Дата публікації
Кількість переглядів
4997
