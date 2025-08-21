Комбінована атака РФ по Україні: де лунали вибухи та які наслідки

Комбінована атака ракетами й дронами по Україні

Вночі 21 серпня російські війська завдали комбінованої атаки по Україні. Були застосовані ударні БпЛА, а також крилаті й балістичні ракети. На жаль, є загиблі та потерпілі серед цивільного населення.

Де лунали вибухи та які є наслідки обстрілу РФ — читайте у матеріалі ТСН.ua.

Дрони скерували на Київ

Увечері в середу, 20 серпня, на столицю України було здійснено масовану атаку російських ударних дронів. Значна частина ворожих «Шахедів» рухається в сторону столиці. Над ліквідацією загрози працюють сили ППО.

«Залишайтеся в укриттях до офіційного сигналу про відбій тривоги. Дотримуйтесь заходів безпеки», — йдеться у повідомленні.

У Повітряних силах повідомляли про рух ворожих безпілотників у повітряному просторі України:

група ворожих БпЛА на Дніпропетровщині — курсом на північ;

ударні БпЛА на Одещині — в північному напрямку;

група «шахедів» на Кіровоградщині — курсом на Вінниччину;

ударні БпЛА на Вінниччині — в західному напрямку;

ударні БпЛА на Харківщині — в напрямку Потавщини та Кіровоградщини;

група «шахедів» на Полтавщині — в західному напрямку;

ударні БпЛА на Сумщині — в напрямку Полтавщини та Чернігівщини;

група ворожих БпЛА на Чернігівщині — курсом на Київщину;

група ворожих БпЛА на Черкащині — курсом на захід;

група ворожих БпЛА на Київщині — в західному напрямку.

Важка ніч: РФ підійняла винищувачі Ту-95

Військовий оглядач Богдан Мирошников попередив, що ніч буде важкою. Очікуються «Шахеди» у великій кількості (250+). Також є загроза застосування як крилатих ракет морського, повітряного та наземного базування, так і балістичних й аеробалістичних ракет.

Станом на 00:22 було відомо про зліт двох бортів Ту-95МС з аеродрому «Енгельс» в межах Саратовської області, одного Ту-95МС з аеродрому «Оленья». До того ж в акваторію Чорного моря виведено один ракетоносій. Загальний боєзапас до шести крилатих ракет «Калібр».

Запущені десятки дронів

Близько 01:42 з’явилися повідомлення про те, що ударні БпЛА проходять через Чернігівщину (43х) — південь Київщини та Черкащину — Житомирщину.

У всіх курс західний у напрямку Тернопільської/Рівненської областей.

Більшість БпЛА — у Чернігівській та Черкаській областях.

У Київській області працювали Сили ППО.

«Просимо всіх залишатися в укриттях. У жодному разі не робіть фото- та відеофіксацію роботи наших сил оборони, збиття повітряних цілей та їхнього падіння», — закликала місцева влада.

Серія вибухів у регіонах

Уночі 21 серпня 2025 року низка вибухів пролунала в межах Рівненської області. Було застосовано 4 гіперзвукові ракета X-47м2 комплексу «Кинджал».

У Луцьку та Львові у ніч проти 21 серпня також прогриміла серія вибухів. Про це повідомляють місцеві жителі. Чути роботу ППО.

«На Львівщині працює ППО. Нічого не знімайте і ніде не викладайте!», — заявив голова Львівської обласної військової (державної) адміністрації Максим Козицький.

А Луцький міський голова Ігор Поліщук попередив про ворожі БПЛА на підльоті до Луцька та Рожищ.

Гучно було і на Закарпатті. Під ракетним ударом росіян опинилося Мукачево. Інформації про потерпілих чи загиблих не надавалося.

Армія РФ вночі вдарила по Запоріжжю. Про це заявив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров у повідомленні у соціальних мережах.

«Наслідки встановлюються. На цю хвилину інформація про постраждалих не надходила», — зазначив він.

Вночі проти 21 серпня російські війська вдарили ракетами і безпілотниками по Луцьку Волинської області.

«Сьогодні наша громада вчергове пережила атаку ворога з застосуванням БПЛА та ракети. Станом на цю хвилину потерпілих та загиблих немає», — наголосив міський голова Ігор Поліщук.

Вночі у Хмельницькій області сталися вибухи під час атаки РФ. У регіоні спрацювали сили ППО.

«Під час сьогоднішньої нічної атаки силами ППО ЗСУ було знищено одну крилату ракету, два безпілотники типу „Shahed“ та сім БПЛА було локаційно втрачено», — наголосив керівник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

Зі слів чиновника, інформація щодо руйнувань, травмованих чи загиблих не надходила.

У Мукачеві РФ атакувала підприємство — є потерпілі

Через атаку РФ 21 серпня у Мукачеві стався удар по території одного з підприємств міста. На місці події працюють рятувальні служби.

«Просимо зберігати спокій та не поширювати фото й відео з місця події задля безпеки усіх нас. Дякуємо за розуміння та пильність», — закликає Мукачівська міська рада у повідомленні у соцмережах.

Унаслідок ракетного удару у Мукачеві сталася пожежа. Є постраждалі.

Влада повідомила, що до лікарні Святого Мартина доправлено каретами швидкої допомоги 10 осіб, ще двоє постраждалих звернулися самостійно. На стаціонарному лікуванні перебуває 5 пацієнтів, один із них переведений до обласної лікарні.

Попередньо, 12 людей отримали травми різної складності, усім надається необхідна допомога.

© Закарпатська обласна державна адміністрація

Уточнюється, що у Мукачеві сталося влучання у завод, де виготовлялися побутові прилади.

«Це цивільна інфраструктура, де виготовляли побутові прилади. Це іноземна інвестиція. Дві ракети типу „Калібр“ влучили у завод», — повідомив очільник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький в ефірі телемарафону.

Він підтвердив інформацію, що 12 працівників отримали травми. Двоє з них перебувають у важкому стані. Медики борються за їхні життя.

Рятувальники гасять масштабну пожежу на пошкодженому підприємстві цивільної інфраструктури.

«Шановні мешканці Мукачівського та Ужгородського районів. У зв’язку з масштабною пожежею, що виникла після ракетного удару по підприємству в Мукачеві, у повітрі спостерігається значне задимлення. Продукти горіння можуть бути шкідливими для здоров’я», — йдеться у повідомленні Білецького.

Місцевих жителів просять зачинити вікна та двері, а також утриматися від виходу на вулицю без нагальної потреби. Особливу увагу слід приділити дітям, людям похилого віку та тим, хто має хронічні захворювання дихальних шляхів.

«У Мукачево був атакований завод американської компанії, який спеціалізується на електроніці. До того росіяни атакували польське підприємство у Вінниці, а також потужності азербайджанського Socar. Цивільні обʼєкти. путін як звичайний щур передає сигнал Трампу. Навіть не знаю, чи є більш огидна нація на планеті, ніж русня. Звичайні щури гнилі», — написав керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

© Facebook Андрія Сибіги

Кількість потерпілих через удар РФ по підприємству у Мукачеві зросла до 15 осіб. Один із постраждалих перебуває у тяжкому стані. Наймолодшій із травмованих — 22 роки, найстаршому — 63.

Нічні «прильоти» у Львові

Сьогодні вночі, 21 серпня, росіяни атакували Львів ракетами та ударними безпілотниками.

«Гучна ніч у Львові. Ворог здійснив комбіновану атаку „Шахедами“ та ракетами. Знову, як і місяць тому, прилетіло на вул. Олени Степанівни. Попередньо є постраждалі. Вибуховою хвилею пошкоджено десятки будинків: вікна та дахи», — зазначив мер міста Андрій Садовий.

Наразі всі служби працюють на місці. Також є інформація про загоряння у інших місцях.

Згодом стало відомо, що внаслідок комбінованого удару БпЛА й ракетами по Львову, на жаль, є жертва.

Щонайменше одна людина загинула. Відомо про двох потерпілих.

На місці ударів безперервно працюють рятувальники та всі екстрені служби.

© facebook/Андрій Садовий

Садовий повідомив, у якому стані троє постраждалих.

«Один чоловік у важкому стані, зараз у операційній. Інший має поранення грудної клітки та ноги, його стан середньої важкості. Лікарі проводять обстеження», — йдеться в заяві міського голови.

Третя постраждала — 38-річна жінка — зараз перебуває у лікарні святого Пантелеймона у стані середньої важкості. У неї поверхнева рана грудної клітки, гематоми, забій легень.

© ДСНС

Пізніше влада відзвітувала, що через нічну атаку на Львів 21 серпня було пошкоджено 26 будинків, дитсадок та автомобілі. За словами мера Садового, через руйнування доведеться відселити мешканців 11 квартир — це 17 людей.

«Всіх розмістимо у тимчасовому житлі. Постраждалі отримуватимуть компенсацію на оренду житла», — вказано в заяві мера.

Загалом через атаку у Львові пошкоджено 26 будинків, зірвано п’ять дахів, вибито 155 вікон. Також пошкоджений дитсадок — приблизно 30 вікон та дев’ять авто.

Надзвичайники повідомили, що загасили всі пожежі в місті. Усі служби працюють на місцях.

© ДСНС

Російські війська двічі вдарили по Запоріжжю

Через атаку РФ на Запорізьку область є пошкодження на кількох обʼєктах промислової інфраструктури. Керівник Запорізької ОВА Іван Федоров зазначив, що вибуховою хвилею понівечило й будинки поруч.

«Через ранкові удари пошкоджені вісім багатоповерхових та два приватних будинки. Там вибиті вікна та балкони, понівечені фасади», — уточнив очільник ОВА.

Комунальні служби вже працюють на місцях атаки.

Попередньо, минулося без постраждалих. Деталі уточнюються.

© Telegram / Іван Федоров / Мелітополь / міський голова

Дніпропетровщина пережила жахливу ніч

Росіяни вночі атакували і Дніпропетровську область. В області збили 18 безпілотників і 2 ракети.

© Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

У Юр’ївській громаді Павлоградського району внаслідок атаки БпЛА виникло кілька пожеж. Понівечена інфраструктура. Є постраждалий.

«Внаслідок російської атаки на Дніпропетровщині травмований чоловік 1977 року народження», — деталізували у ДСНС.

© ДСНС

Безпілотники агресор спрямував і на Нікопольщину. Крім того, бив артилерією. Потерпали Нікополь, Марганецька, Мирівська, Покровська громади. Пошкоджені 5 приватних будинків, 5 господарських споруд, авто, газогін, лінії електропередач.

БпЛА противника поцілив по Синельниківському району — Межівській і Покровській громадах. Виникли пожежі. Понівечені два підприємства та газогін.

У Царичанській громаді Дніпровського району внаслідок атаки БпЛА побита приватна оселя, зачепило лінію електропередач.

Понівечені будинки на Черкащині

У Черкаській області у ніч проти 21 серпня захисники неба відбили російську ракетно-дронову атаку. Через падіння уламків пошкоджені житлові будинки.

Сили ППО у межах Черкащини знищили 6 російських ракет і 12 безпілотників.

«Уламки збитої ракети пошкодили житлові будинки у Золотоніському районі. Інформації про постраждалих наразі немає», — зазначив очільник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

Працюють усі необхідні служби, триває обстеження території.

Ранкові вибухи у Рівному та Луцьку

Зранку 21 серпня у Рівному було чутно звуки вибухів. В Рівненській області від 08:20 знову оголошено повітряну тривогу через загрозу безпілотників.

«У Рівному було чутно звуки вибухів», — повідомляють кореспонденти «Суспільного».

Тим часом у Волинській області сирени лунають від 07:48. Повітряні сили попереджали про дрони у напрямку обласного центру. Згодом у Луцьку сталися вибухи.

Армія РФ випустила 614 ракет і дронів: скільки цілей ліквідувала ППО

Під час комбінованої атаки на Україну у ніч проти 21 серпня російська армія застосувала 614 безпілотників і ракет. Сили протиповітряної оборони знешкодили 577 повітряних цілей ворога.

Під час нічної атаки на Україну окупанти застосували:

574 ударні дрони типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів. Свої цілі ворог запускав із Курська, Брянська, Міллерового, Орла, Шаталового, Приморсько-Ахтарська та окупованого Гвардійського;

4 аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал» із повітряного простору Липецької та Воронезької областей;

2 балістичні ракети «Іскандер-М/KN-23» із Воронезької області;

19 крилатих ракет Х-101 із Саратовської області;

14 крилатих ракет «Калібр» із акваторії Чорного моря;

1 ракету невстановленого типу із окупованого Криму.

На ранок відомо, що українська ППО збила/придушила 577 повітряних цілей ворога:

546 безпілотників типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів;

1 ракету «Кинджал»;

18 ракет Х-101;

12 ракет «Калібр».

Зафіксовано влучання ракет та дронів на 11 локаціях. Ще на трьох локаціях — падіння збитих (уламки) цілей.

Реакція Зеленського

Як зазначив президент України Володимир Зеленський, російська армія встановила один зі своїх божевільних антирекордів.

«Били по підприємствах цивільної інфраструктури, житлових будинках, по наших людях. Витратили кілька крилатих ракет проти американського підприємства на Закарпатті», — повідомив український лідер.

Він наголосив, що однією з цілей росіян стало цивільне підприємство, яке виробляло кавомашини. У це підприємство інвестував американський бізнес.

«Росіянам теж мішень. Дуже показово», — додав Зеленський.

Загалом вночі проти України було застосовано 574 ударних дрони та 40 ракет. Рятувальники, додав Зеленський, працюють в багатьох областях — від Запорізької до Волинської.

«Цього удару росіяни завдали так, наче нічого взагалі не змінюється. Наче немає жодних зусиль світу, щоб зупинити цю війну. Потрібна реакція на це. Досі немає жодного сигналу з Москви, що вони справді збираються йти на змістовні перемовини та завершувати цю війну. Потрібен тиск. Сильні санкції, сильні тарифи», — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, зранку 21 серпня у Києві та деяких областях лунала повітряна тривога. Йшлося про загрозу ударного БпЛА для столиці.

«Київська область (Вишгородський та Броварський р-ни) загроза ударного БпЛА. Активність розвідувальних БпЛА на Київщині! Залучено засоби для їх збиття. Запорізький район — ворожий розвідувальний БпЛА! Можлива робота ППО.», — йдеться у повідомленні.