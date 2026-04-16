Комбінований нічний удар по Україні: 15 загиблих, під завалами ще можуть бути люди

Україна пережила удар / © Associated Press

Реклама

Російські війська у ніч проти 16 квітня масовано атакували Україну безпілотниками та ракетами. За останніми даними, 15 загиблих. Це цифра станом на зараз, розбори завалів тривають.

Про це повідомив Олексій Кулеба, міністр розвитку громад та територій.

Загалом внаслідок ударів понад 80 поранених, за їх життя борються медики.

Реклама

Атака по Україні 16 квітня - яка ситуація в регіонах

Київ. Внаслідок атаки загинули чотири людини, серед них — 12-річний хлопчик. Ще понад 40 людей постраждали. Руйнування зафіксовано у Подільському, Оболонському, Дніпровському та Деснянському районах.

Наслідки атаки / © ДСНС

Одеса. Підтверджено загибель восьми людей, ще 14 — поранені. Пошкоджено житловий об’єкти цивільної, критичної інфраструктури. Ворог вдарив по портах, логістиці: пошкоджено адміністративні та технічні будівлі портових операторів, вантажні вагони Укрзалізниці.

Наслідки ворожої атаки / © Associated Press

Дніпропетровщина. Загинули три людини, понад 25 мешканців дістали поранення.

У Харкові внаслідок удару спалахнув приватний будинок, є постраждалі.

Реклама

На місцях у всіх постраждалих містах розгорнуті оперативні штаби.

Працюють рятувальники, комунальні служби, медики, представники місцевої влади та всі відповідальні служби. Триває ліквідація наслідків ударів, надання допомоги людям та фіксація пошкоджень.

Що кажуть у Повітряних силах України

Від ранку 15 квітня до ранку наступного дня російські війська запустили для атаки по Україні 703 повітряні цілі. Це балістичні та крилаті ракети, а також ударні дрони. Українська ППО знешкодила 667 російських цілей.