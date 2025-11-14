ТСН у соціальних мережах

6425
1 хв

Комбінований обстріл Києва, США розпочали масштабну військову операцію: головні новини ночі 14 листопада 2025 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.

Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Наслідки обструл Києва

Наслідки обструл Києва / © ДСНС

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 14 листопада 2025 року:

  • Масована атака на Київ: один загиблий, 24 постраждалих, руйнування та пожежі (фото) Читати далі –>

  • Дрони атакували Краснодарський край: пожежа на нафтовому терміналі в Новоросійську (фото, відео) Читати далі –>

  • Київщину масово атакували дронами та ракетами: є поранений та руйнування Читати далі –>

  • США почали масштабну військову операцію біля Венесуели Читати далі –>

  • Росія здійснила масовану ракетно-дронову атаку на Україну: що застосував ворог Читати далі –>

