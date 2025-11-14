- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 6425
- Час на прочитання
- 1 хв
Комбінований обстріл Києва, США розпочали масштабну військову операцію: головні новини ночі 14 листопада 2025 року
ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 14 листопада 2025 року:
Масована атака на Київ: один загиблий, 24 постраждалих, руйнування та пожежі (фото) Читати далі –>
Дрони атакували Краснодарський край: пожежа на нафтовому терміналі в Новоросійську (фото, відео) Читати далі –>
Київщину масово атакували дронами та ракетами: є поранений та руйнування Читати далі –>
США почали масштабну військову операцію біля Венесуели Читати далі –>
Росія здійснила масовану ракетно-дронову атаку на Україну: що застосував ворог Читати далі –>