Комбінований удар армії РФ по Хмельницькому: загинула одна людина

Атака на Хмельницький 3 вересня. / © ДСНС у Хмельницькій області

Внаслідок сьогоднішньої вранішньої російської атаки у Хмельницькому загинув чоловік. Наразі особу загиблого встановлюють.

Про це повідомив керівник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

“Під час ранкової атаки він перебував на місці ворожого удару. Рятувальники та всі служби докладали максимальних зусиль для його оперативного пошуку, було залучено службову пошукову собаку. Висловлюю співчуття рідним загиблого”, - наголосив чиновник.

З його слів, через обстріл кілька населених пунктів залишилися без електроенергії. Крім того, пошкоджено та знищено 19 транспортних засобів, а також є руйнування у гаражному кооперативі. Також на території одного з житлових масивів ушкоджено інфраструктуру.

Очільник ОВА також уточнив, що силами протиповітряної оборони було підтверджено збиття двох ракет та трьох дронів.

Нагадаємо, вночі та зранку росіяни атакували Хмельниччину. Тривога у регіоні тривала понад дві години. В небі над регіоном спрацювали сили протиповітряної обори, було знищено і безпілотники, і крилаті ракети.

Зокрема, Росія вдарила по Хмельницькому. Зокрема, внаслідок ударів виникла пожежа на території гаражного комплексу, знищено комунальний транспорт. У багатьох житлових будинках та в одному з навчальних закладів пошкоджено вікна.

