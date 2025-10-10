ТСН у соціальних мережах

151
1 хв

Комбінований удар по Чернігівщині: які проблеми виникли у регіоні

Під час атаки по Чернігівській області ворог пошкодив залізнизну інфраструктуру, є поранені. Також ударний дрон атакував об’єкт енергоінфраструктури — це призвело до аварійних відключень.

Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Наслідки удару

Наслідки удару / © Getty Images

На Чернігівщині росіяни кількома хвилями здійснювали масовані дронові атаки на цивільну інфраструктуру.

Про наслідки атаки повідомили в ОВА.

«У Ніжинському районі пошкоджено локомотив та залізничну інфраструктуру. Увечері через вибух БпЛА осколкові поранення отримав працівник „Укрзалізниці“, який здійснював відновлювальні роботи. Його шпиталізовано», — йдеться у повідомленні.

Крім того, на Ніжинщині ударний дрон атакував об’єкт енергоінфраструктури — це призвело до аварійних відключень частини абонентів у декількох населених пунктах району. Також пошкоджень зазнав ще один інфраструктурний об’єкт. Рятувальники оперативно ліквідували займання, що виникли після влучань.

Яка ситуація в енергетиці

Тривають відновлювальні роботи на об’єктах енергомережі. В області діють графіки погодинних відключень. У Ніжинському районі — частково перетинаються з аварійними відключенням. За сприятливих умов енергетики збільшуватимуть час без відключень електропостачання.

Нагадаємо, після російського масованого обстрілу 10 жовтня знеструмлена значна кількість споживачів у Києві та області, а також у Донецькій, Дніпропетровській, Черкаській, Чернігівській, Харківській, Сумській, Полтавській та Одеській областях.

У Запоріжжі через атаку загинув 7-річний хлопчик.

Усі деталі атаки по Україні 10 жовтня читайте у новині.

151
