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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
15k
Час на прочитання
1 хв

Комбінований удар по Україні та обвал мосту в Росії: головні новини ночі 1 червня 2025 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 31 травня 2025 року:

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  • Обвал мосту на поїзд у Брянській області РФ: 7 загиблих, десятки постраждалих (відео) Читати далі –>

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