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Комбінований удар по Україні та обвал мосту в Росії: головні новини ночі 1 червня 2025 року
ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 31 травня 2025 року:
Росія атакувала Україну безпілотниками: де пролунали вибухи Читати далі –>
Обвал мосту на поїзд у Брянській області РФ: 7 загиблих, десятки постраждалих (відео) Читати далі –>
Масована повітряна атака на Україну: Росія випустила "Шахеди" та балістику Читати далі –>
РФ атакувала об'єкт критичної інфраструктури у Запоріжжі Читати далі –>
РФ вдарила по Запоріжжю щонайменше сімома "Шахедами": людина поранена, пошкоджена критична інфраструктура та приватні будинки Читати далі –>