Комбінований удар РФ по енергетиці 10 жовтня: в ISW назвали справжні наміри Кремля

Пошкоджена багатоповерхівка в Києві. / © Associated Press

Вночі проти 10 жовтня російські війська завдали масштабного комбінованого удару безпілотниками та ракетами по території України, в основному спрямованого проти енергетичної інфраструктури та цивільних цілей.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) у новому звіті оцінили цю атаку.

Зазначається, Повітряні сили України повідомили, що війська РФ запустили дві аеробалалістичні ракети Х-47М2 «Кинжал», 4 балістичних ракет «Іскандер-М/КН-23» та 12 крилатих ракет «Іскандер-К», чотири крилаті ракети Х-59/69 та 465 безпілотників типу «Шахед», «Гербера» та інших типів.

Повітряні сили України повідомили, що збили 405 безпілотників; одну аеробалістичну ракету Х-47М2 «Кинжал»; чотири балістичні ракети «Іскандер-М/КН-23»; дев'ять крилатих ракет «Іскандер-К» та одна крилата ракета Х-59/69, а також чотири ракети, які були «втрачені» або придушені, ймовірно, українськими засобами радіоелектронної боротьби. Однак, 13 ракет та 60 безпілотників вразили 19 місць, а збиті уламки впали на сім місць.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що внаслідок атаки в у Запоріжжі поранено понад 20 мирних жителів та загинула одна дитина. Він заявив, що російські удари спричинили відключення електроенергії в Києві та області, а також у Донецькій, Чернігівській, Черкаській, Харківській, Сумській, Полтавській, Одеській та Дніпропетровській областях, а також що російські війська також атакували Запорізьку, Кіровоградську та Херсонську області.

Аналітики ISW наголошують: Росія все частіше використовує нещодавні удари для ударів по менших регіональних українських енергетичних об'єктах з обмеженішими засобами протиповітряної оборони, ймовірно, намагаючись скористатися обмеженою кількістю українських систем ППО Patriot.

“ISW продовжує оцінювати, що Росія надає пріоритет ударам по цивільній та енергетичній інфраструктурі, щоб продовжити свою давню кампанію з погіршення енергетичної безпеки України напередодні зими 2025-2026 років та деморалізувати українське населення”, - йдеться у звіті.

Тривала та постійно посилювана кампанія Росії з далекобійних ударів проти України є лише одним із показників незацікавленості президента Росії Володимира Путіна у мирі.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський наголосив, що “головна мішень” російських ударів протягом минулої ночі — це енергетична інфраструктура. Зокрема, атаковано теплоелектростанції ДТЕК. Частина Києва залишилася без світла.

Через обстріл у низці областей України запроваджують графіки відключення світла. Причина застосування обмежень - наслідки російської атаки на енергетику. Енергетики зауважують, що наразі повідомити споживачів про тривалість знеструмлення неможливо.

Сталися відключення світла. Енергетики вдаються до аварійних графіків вимкнень у місті Київ, Київській, Донецькій, Дніпропетровській, Черкаській, Чернігівській, Харківській, Сумській, Полтавській та Одеській областях.

