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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
477
Час на прочитання
1 хв

Комбінований удар РФ по Києву та обстріл Одеси й Запоріжжя: головні новини ночі 17 червня 2025 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Повітряна тривога

Повітряна тривога / © ТСН.ua

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 17 червня 2025 року:

  • У Запоріжжі після атаки РФ спалахнула пожежа на території підприємства Читати далі –>

  • Унаслідок атаки РФ пошкоджено гуртожитки Київського авіаційного інституту — ЗМІ Читати далі –>

  • Удар РФ по Києву: 18 постраждалих, пошкоджено житлові будинки Читати далі –>

  • Ракетно-дронова атака 17 червня: яку зброю застосувала РФ Читати далі –>

  • Росіяни атакували Одесу: є руйнування будинків та потерпілі Читати далі –>

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