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Комбінований удар РФ по Києву та обстріл Одеси й Запоріжжя: головні новини ночі 17 червня 2025 року
ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 17 червня 2025 року:
У Запоріжжі після атаки РФ спалахнула пожежа на території підприємства Читати далі –>
Унаслідок атаки РФ пошкоджено гуртожитки Київського авіаційного інституту — ЗМІ Читати далі –>
Удар РФ по Києву: 18 постраждалих, пошкоджено житлові будинки Читати далі –>
Ракетно-дронова атака 17 червня: яку зброю застосувала РФ Читати далі –>
Росіяни атакували Одесу: є руйнування будинків та потерпілі Читати далі –>