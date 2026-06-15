Комбінований удар РФ по Україні: Ігнат розповів про «ахіллесову п’яту» української ППО

Атака на Київ 15 червня / © Associated Press

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Для української ППО під час відбиття атак досі залишаються проблемою балістичні ракети Росії.

Про це розповів начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону у понеділок, 15 червня.

«Проблема для нас досі — це балістика. Із 34 ракет, які летіли по балістичній траєкторії — „Іскандер-М400“, збито лише 15. Це доволі високий результат, як для такого характеру атаки. Із „Цирконів“, які також атакують як балістика, ми маємо 5 збитих ракет. Це один із найкращих результатів по цьому типу ракет», — зазначив Ігнат.

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Однак, на жаль, є влучання у Києві та інших містах.

«На жаль, є влучання. 20 ракет і БпЛА. 27 влучили в різних районах Києва. Також є влучання по Харкову та Дніпру», — додав Ігнат.

За його словами, цей масований обстріл за характером та специфікою подібний до атаки 2 червня.

«Цей обстріл схожий на обстріл 2 червня. Потрібно було змінювати деякі цифри. Відрізняється тим, що не було крилатих ракет „Калібр“, але замість них були крилаті ракети „Іскандер-К“, — зауважив Ігнат.

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Раніше повідомляли, що Росія використала під час атаки 15 червня 681 засіб повітряного нападу, а саме — 70 ракет і 611 БпЛА різних типів.

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