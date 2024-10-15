Комбриг "Хартії" виступив за обмеження демократичних прав ухилянтів: що він пропонує

Командир 13-ї бригади Нацгвардії "Хартія" полковник Ігор Оболєнський виступив за запровадження в Україні офіційної сплати грошей за відмову від військової служби під час мобілізації. Натомість пропонує обмежувати таким особам певні конституційні права, як-от голосування на виборах.

Про це комбриг розповів у ефірі авторського проєкту Романа Кравця "Дивись".

Так, Оболєнський пропонує запровадити статус "негромадянина" України для тих, хто відмовляється захищати державу.

"Питання СЗЧ і питання економічного бронювання. Можна додати питання негромадянана України, видавати паспорт? Щоб людина не мала можливості голосувати", – висловився командир бригади.

"Тобто якщо питання СЗЧ піднімається – розвертається, каже, що я не хочу – в цей момент нам треба закривати цю посаду, з якої ти пішов. На цю вогневу позицію заходить інша людина, яка захищає. Так само є люди, які відмовляються: "Я готовий відкуповуватися". Окей, без питань, відкупайся, але давай зробимо так, що там п’ять років ти не маєш права голосувати", – пояснив свою позицію полковник.

Читайте провідні новини дня:

Водночас він зазначив, що є багато людей, які отримуючи повістку, приходять до війська і добре захищають державу.

Комбриг "Хартії" – про чоловіків, які виїхали за кордон

"Є права і є обов’язки. Є люди, які зараз за кордоном, які не хочуть повертатися, які там сидять на соцпакетах, – за чоловіків я дуже неприємно вражений. Всі, хто виїхав туди за кордон і не хочуть повертатися, – статус негромадянина. Заробляй гроші, питань немає", – додав Оболєнський.

Він також поділився, що має друзів та знайомих, які виїхали за кордон під час війни. Комбриг зазначив, що не спілкується з ними, і не зможе їм цього пробачити після закінчення війни.

"Ні. На даний момент я так скажу, тому що я дуже сильно отримав негатив на полі бою. Є люди, з якими я зустрічався ще в 21-му році, і я казав, що буде війна. Вони всі сміялися. І вони казали: "Та якщо буде повномасштабне – я перший візьму автомат". Де ви?" – розповів Оболєнський.

До слова, за даними Міноборони України, від початку повномасштабної війни 46 військових виїхали за кордон на відпочинок та не повернулися.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.