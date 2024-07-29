Комбрига 80 бригади можуть зняти з посади: військові стали на захист командира (відео)

За даними УП, Ішкулова хочуть звільнити нібито через те, що він відмовився виконувати завдання, яке було неспівмірне з силами бригади.

Командири батальйонів і дивізіонів 80 окремої десантно-штурмової Галицької бригади ДШВ звернулися до президента Володимира Зеленського з проханням не знімати з посади комбрига Еміля Ішкулова.

Відеозвернення військових поширив волонтер і громадський активіст Сергій Стерненко.

За даними "Української правди", причина звільнення нібито полягає в тому, що Ішкулов відмовився виконувати завдання, яке було неспівмірне з силами бригади

Звернення

"Ми – командири десантно-штурмових батальйонів та дивізіонів 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади.

Ми – воїни, які першими дали бій ворогу на Донбасі 10 років тому. Боронили Донецький та Луганський аеропорти. Ми зупинили ворога у Вознесенську, топили росіян під Білогорівкою. Брали участь в контрнаступі на Харківщині, тримали місто Бахмут та звільнили Кліщіївку. Ми ніколи не давали задню та виконували сумлінно бойові завдання. Але, нажаль, настав час коли ми вимушені вийти в публічну площину.

Нашу бригаду очолює професійний військовий, офіцер-десантник, полковник Ішкулов Еміль Шамільович, який пройшов всі командирські ланки – від командира розвідувального взводу до бойової бригади. Він знає, що таке вести людей за собою, в тому числі і в тил ворога. Знає, що таке ворожий полон, він нагороджений численними державними та відомчими нагородами серед яких Народний Герой та орден Богдана Хмельницького трьох ступенів", – йдеться у зверненні.

Військові наголосили, що їхній командир детально планує всі операції, адже для нього на першому місці – життя підлеглих. Ішкулова вони називають "професійним військовим, який розуміє сучасне поле бою та адекватно реагує на виклики російсько-української війни".

"Ми не розуміємо, чому командири, які користуються беззаперечним авторитетом серед особового складу, які мають звитяжний бойовий шлях та досвід великої війни – не угодні для вищого керівництва ЗСУ, адже не бояться озвучувати проблемні питання та доповідати реальний стан справ, не займаються замилюванням очей та не кладуть бездумно людей на шляху до чергових погонів та орденів", – обурюються у 80-й бригаді.

Командир батальйонів та дивізіонів вимагають залишити на посаді полковника Еміля Ішкулова.

Еміль Ішкулов очолює 80 бригаду з кінця 2022 року. До цього служив у 25-ій та 81-ій бригадах.

Український військовий журналіст Юрій Бутусов прокоментував інцидент. Бутусов дивується, навіщо знімати командира одного з найбоєздатніших зʼєднань ЗСУ

За його словами, є багато прикладів, коли зняття командира бригади приводить просто до дезорганізації зʼєднання.

"У нас значна кількість командирів, через яких бригади мають низьку боєздатність, несуть втрати, не втримуються рубежі, але їх тримають на посадах, тож навіщо замість заміни слабких комбригів замінюються сильні", – зазначає журналіст.

Раніше бійці 24 ОМБр виступили на захист свого комбрига Івана Голішевського, якого нібито мали зняти з посади, бо він "відмовився проводити м'ясні штурми".

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