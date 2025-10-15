Комбриг розповів правду про відбір, навчання та вік штурмовиків у ДШВ

Комбриг про службу в ДШВ Фото Руслан Маришев

Уявлення про те, ніби в Десантно-штурмових військах (ДШВ) «всі йдуть на м’ясо», є лише легендою.

Про це командир 95-ї окремої десантно-штурмової бригади Руслан Маришев сказав в інтерв’ю «Новинарні».

Він заявив, що у 95 ОДШБР доклали значних зусиль для покращення системи навчання в ДШВ. Там активно працювали з навчальними центрами, щоб максимально підготувати штурмовика ще до приходу в бригаду. Хоча початкова підготовка покращилася, кожна бригада все одно проводить додатковий 15-денний адаптаційний курс.

«Зараз ми отримуємо людей, які приходять із наших навчальних центрів більш підготовленими до бойових дій. Але потім кожна бригада його „під себе“ додатково навчає, боєць проходить адаптаційний курс 15 діб», — розповів військовий.

Руслан Маришев також підкреслив, що в його підрозділі підготовка особового складу є ще більш якісною та націленою на конкретні завдання.

«Те, що „всі йдуть на м’ясо“ — це легенда», — стверджує Маришев.

Він пояснив, що враховуються фізичні можливості та бажання бійців. Є ті, хто краще проявить себе в обороні, і ті, хто прагне до активних штурмових дій.

Попри загальний страх перед армією, 95-та бригада має ефективну та відкриту рекрутингову кампанію.

Середній вік десантника 95-ї бригади

Середній вік десантника 95-ї бригади, за даними Маришева, становить приблизно 35-40 років, хоча є і досвідчені «ветерани трьох кампаній». Попри загальний страх людей перед службою, 95-та бригада має «нормальну, відкриту» рекрутингову кампанію та отримує «непогане» поповнення.

Комбриг також позитивно оцінив програму «Контракт 18-24», зазначивши передусім, її прозорість. За словами Маришева, за два місяці за нею набрали близько сотні військовослужбовців. Хоча загальна кількість охочих знизилася після початкового сплеску.

Нагадаємо, раніше йшлося про те, що 92-га окрема штурмова бригада ім. кошового отамана Івана Сірка прийняла присягу сьомого набору за програмою «Контракт 18-24». Вперше серед новобранців є дівчата, які служитимуть операторами БпЛА.