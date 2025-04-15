Комендантська година на Великдень: які обмеження діятимуть 2025 року

Комендантську годину на Великдень скасовувати не будуть

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Великдень 2025 року припадає на 20 квітня. Але через воєнний стан та запроваджену комендантську годину більшість вірян не матимуть можливості відвідати нічне богослужіння у храмах.

В які години діятиме комендантська година на Великдень 2025 в різних областях України — читайте в матеріалі TSN.ua.

Комендантська година у Києві на Великдень 2025

Четвертий рік поспіль українці святкуватимуть Світле Христове Воскресіння в умовах воєнного стану. Як і в попередні роки після початку повномасштабної війни, у столиці на Великдень 2025 діятиме звичайна комендантська година — від 00:00 до 05:00.

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У Київській міській державній адміністрації (КМДА) закликали киян утриматись від відвідування нічних богослужінь і надати перевагу онлайн-трансляціям. Мешканців столиці також попередили про небезпеку ворожих ударів на Великдень.

Скільки триватиме комендантська година на Великдень в різних областях України

За християнською традицією у пасхальну ніч у храмах відбувається тривале святкове богослужіння. Також віряни несуть до церкви великодню випічку та крашанки, щоб освятити їх. Але цьогоріч через загрозу ворожих атак в деяких регіонах України влада заборонила проведення масових релігійних заходів. Натомість богослужіння транслюватимуть онлайн, а освятити великодні кошики можна буде в денні години.

Майже у всіх областях України у Великодню ніч діятиме звичайна комендантська година від 00:00 до 05:00, але у прифронтових населених пунктах тривалість обмежень більша. В цей час заборонено перебувати на вулиці та у громадських місцях без спеціальних перепусток і документів, що посвідчують особу.

Додаткові обмеження також запроваджені на території Херсонської області. Очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив про заборону на проведення богослужінь у комендантську годину, освячення великодніх кошиків в церквах та відвідування кладовищ.

Натомість у Хмельницькій області комендантська година у ніч проти 20 квітня буде скорочена і діятиме від опівночі лише до третьої години ранку. Але на ці три години в області посилять заходи безпеки.

Єдиним регіоном України, де віряни зможуть не порушувати традиції та розпорядження влади, залишається Закарпаття. У цій області комендантська година давно скасована, тому богослужіння у храмах та освячення пасок проводитимуться без обмежень.

Комендантська година в Україні по областях:

Київ та Київська область — 00:00 — 05:00;

Вінницька область — 00:00 — 05:00;

Волинська область — 00:00 — 05:00;

Дніпропетровська область (за винятком двох районів) — 00:00 — 05:00;

Нікопольський район Дніпропетровщини — 23:00 — 4:00;

Синельниківський район Дніпропетровщини — 22:00 — 5:00;

Житомирська область — 00:00 — 05:00;

Закарпатська область — без обмежень;

Запорізька область (крім обласного центру та Запорізького району) — 21:00 — 5:00;

Запоріжжя та Запорізький район — 23:00 — 5:00;

Івано-Франківська область — 00:00 — 05:00;

Кіровоградська область — 00:00 — 04:00;

Львівська область — 00:00 — 05:00;

Миколаївська область (крім Очакова) — 00:00 — 05:00;

Очаків — 23:00 — 5:00;

Одеська область — 00:00 — 05:00;

Полтавська область — 00:00 — 04:00;

Рівненська область — 00:00 — 05:00;

Сумська область — 23:00 — 05:00;

Тернопільська область — 00:00 — 05:00;

Харківська область — 23:00 — 05:00;

Херсонська область — 21:00 — 05:00;

Хмельницька область — 00:00 — 05:00;

Черкаська область — 00:00 — 04:00;

Чернівецька область — 00:00 — 04:00;

Чернігівська область — 00:00 — 04:00;

Донецька область у більшості населених пунктів — 17:00 — 9:00;

Населені пункти Донеччини в 10-кілометровій зоні від лінії фронту — 15:00 — 11:00;

Луганська область — 21:00 — 05:00.

Влада закликає українців залишатися вдома під час комендантської години та нагадує, що в цей час громадський транспорт припиняє рух, а метро працює в режимі укриття.

Нагадаємо, Воскресіння Христове, відоме також як Великдень, є одним із найголовніших свят у християнській традиції. Про основні традиції найсвітлішого церковного дня року читайте в матеріалі.