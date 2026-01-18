Комендантська година: у яких випадках можна пересуватися містом без перепусток

Послаблення комендантської години допускається на територіях, які перебувають у зоні надзвичайної ситуації в енергетиці / © iStock

Влада України дозволила послаблення комендантської години на територіях, які перебувають у зоні надзвичайної ситуації в енергетиці.

У МВС нагадали правила пересування містом.

Зокрема, пересування без спеціальних перепусток у період комендантської години дозволяється лише у визначених випадках:

Під час повітряної тривоги — з метою, щоб дістатися до найближчого укриття

У разі прямування до «Пунктів незламності» чи пунктів обігріву під час надзвичайної ситуації в енергетиці

«Необхідно мати при собі паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу. Це може бути закордонний паспорт, посвідчення водія, свідоцтво про народження, пенсійне посвідчення, студентський квиток та інше», — уточнили у відомстві.

В МВС нагадали, що під час воєнного стану військовозобов’язані також повинні мати при собі військово-обліковий документ.

«Якщо ви користуєтеся цифровими версіями документів, переконайтеся у стабільному інтернет-з’єднанні, достатньому заряді пристрою та можливості пред’явити документи в електронному форматі в умовах відключення електроенергії», — йдеться у заяві.

Також там додали, що правоохоронці мають право перевіряти документи для ідентифікації особи в умовах воєнного стану.

Нагадаємо, під час комендантської години в Україні діятимуть тимчасові послаблення для людей, які залишилися без світла, води чи тепла. Йдеться про можливість вільно пересуватися та користуватися транспортом, аби дістатися до «Пунктів незламності» та пунктів обігріву.

За словами глави уряду Дениса Шмигаля, нові правила потрібні, щоб люди могли отримати базову допомогу в умовах енергетичної кризи. Фактично застосовується той самий підхід, що і під час повітряної тривоги, коли пересування до безпечних місць не обмежується.

Уряд наголошує, що мова не йде про повне скасування комендантської години. Раніше міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба заявляв, що режим зберігається, але можливі точкові винятки у разі тривалих відключень електроенергії або тепла.

За словами прем’єр-міністерки Юлії Свириденко, йдеться насамперед про території, на яких запроваджено надзвичайний стан в енергетиці. Остаточні рішення ухвалюватимуться лише за погодженням із військовим командуванням.