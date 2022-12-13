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Комендантську годину в Кривому Розі скоротили – нові правила

Автор
Юлія АбрамоваЮлія Абрамова
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Комендантську годину в Кривому Розі скоротили – нові правила

Фото: Сайт президента України

Про відповідне рішення повідомив Олександр Вілкул.

У місті Кривий ріг скоротили комендантську годину.

Про це повідомив голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

"З сьогоднішнього дня комендантська година у Кривому Розі скорочується і буде тривати з 23.00 до 05.00 ранку", – повідомив Вілкув, додавши відповідне розпорядження.

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Нагадаємо, Росія 6 грудня завдала ракетного удару по Кривому Рогу. В місті не була оголошена повітряна тривога, бо для удару окупанти застосували балістичні ракети.

Водночас у Києві просять скасувати комендантську годину на Новий рік. Відповідну петицію розглянуть, якщо вона набере 6 тисяч підписів.

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Дата публікації
Перегляди
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