Комендантську годину в Україні хочуть скоротити: економіст пояснив, чому це небезпечно

Комендантська година / © ТСН

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Скорочення або скасування комендантської години може полегшити нічну логістику для бізнесу, однак створює значні ризики для цивільного населення та може призвести до зростання кількості жертв.

Про це заявив фінансовий аналітик та економіст Олексій Кущ в ефірі проєкту Новини.LIVE.

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«Вночі, як правило, завдаються удари балістикою. Зараз росіяни застосовують, у тому числі, касетні боєприпаси, які мають велику площу ураження. Потім, вночі працює ППО. Це теж формує певні ризики», — пояснив він.

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За словами Куща, у разі скасування комендантської години у містах може різко зрости кількість людей, які пересуватимуться вулицями вночі — зокрема після відвідування кафе чи розважальних закладів. Він наголосив, що під час війни обмежувальні заходи потрібні не лише для контролю, а й для зменшення ризиків для населення.

«Війна — це період певної дисципліни. Якщо самодисципліни не вистачає, то тоді застосовуються отакі певні обмежувальні заходи», — резюмував експерт.

Раніше ми писали про те, що український уряд спільно з військовим командуванням напрацьовує нові рішення для безперебійної роботи транспорту та логістики під час тривалих повітряних тривог. Головною метою цих змін є убезпечення пасажирів і збереження стабільного залізничного сполучення між регіонами.

Нагадаємо, президент Зеленський також повідомив про запровадження двох рівнів повітряної тривоги: «жовтий» означатиме наліт безпілотників, а «червоний» — загрозу ракет, балістики та масовані атаки.

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