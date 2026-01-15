ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
912
2 хв

Комендантську годину в Україні пом’якшать: Свириденко розкрила перші подробиці

В Україні пом’якшують режим комендантської години для територій у зоні надзвичайної ситуації в енергетиці.

Руслана Сивак
Юлія Свириденко

Юлія Свириденко

В Україні запроваджують послаблення режиму комендантської години на територіях, які опинилися в зоні надзвичайної ситуації в енергетиці.

Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

За її словами, такі заходи необхідні для підтримки життєдіяльності людей та стабільної роботи бізнесу в умовах енергетичної кризи.

«На територіях, які розташовані в зоні надзвичайної ситуації в енергетиці, допускається послаблення комендантської години», — повідомила Свириденко.

За інформацією прем’єрки, тепер громадянам дозволять без спеціальних перепусток перебувати на вулицях та у громадських місцях, зокрема в торгових центрах, які працюють як «Пункти незламності» чи обігріву.

«Такі місця повинні мати опалення, автономне електроживлення, стабільний звʼязок. До зазначених місць не належать розважальні заклади», — зауважила прем’єр-міністерка.

Крім того, у визначених зонах дозволяється вільний рух приватних автомобілів. За порядком на вулицях і надалі стежитимуть Сили безпеки й оборони. Конкретний перелік територій, де діятимуть ці зміни, завтра визначить комісія ТЕБ і НС. Надалі ОВА або штаби з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації зможуть самостійно запроваджувати додаткові заходи пом’якшення, враховуючи ситуацію в кожному окремому регіоні.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський також поінформував, що сьогодні будуть ухвалені рішення щодо послаблення комендантської години.

Також за словами віцепрем’єра Олексія Кулеби, в Україні не скасовуватимуть коменданстьку годину. Проте режим зроблять гнучкішим для порятунку людей під час блекаутів.

