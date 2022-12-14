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Коментатор "рівень - Бог": ЗСУ показали два дні з життя окупантів на передовій (відео)

Автор
Юлія ШевченкоЮлія Шевченко
Дата публікації
Перегляди
5897
Час на прочитання
1 хв
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Коментатор "рівень - Бог": ЗСУ показали два дні з життя окупантів на передовій (відео)

Українські захисники показали, як воюють окупанти на передовій.

ЗСУ продовжують нищити окупантів на фронті. На одній з ділянок на передовій українські захисники зафільмували життя окупантів на "нулі".

Відео виклали в Мережі.

На кадрах, які зафільмував український дрон, видно, як триває бій і російськими окупантами дістається від Сил оборони. Російські вояки, в окопи яких "прилітає", не поспішають допомогати пораненим та забирати тіла загиблих товаришів. Вони переступають через них в окопах наступні дні.

Все, що відбувається на відео з окупантами, кумедно коментує боєць ЗСУ. Кожну дію ворога він описує жартами, підбирає відповідні пісні і  загалом тролить росіян.

"Давайте трохи відволічемося і послухаємо коментатора рівня "бог", - підписали відео автори публікації.

Нагадаємо, що російські окупанти намагалися висадити десант на берег Нікополя з боку Запорізької області. Втім, виконати місію вони не змогли, оскільки спрацювали берегові міни і ворог відступив.

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Дата публікації
Перегляди
5897
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