Комфортна спека і короткочасні дощі: прогноз погоди на неділю в Україні

В Україні в неділю очікується висока, але доволі комфортна температура повітря. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +25…+29 градусів, на півдні — до +30…+33 градусів. Особливо теплим буде західний регіон, де температура сягатиме +28…+32 градусів.

Про це розповіла синоптикиня Наталка Діденко у Telegram.

10 серпня короткочасні грозові дощі пройдуть у західних областях, на Житомирщині та місцями на Вінниччині. В інших регіонах утримуватиметься суха повітряна маса.

У Києві буде сонячно і близько +28 градусів. Уже у понеділок температура дещо знизиться, проте протягом тижня знову потеплішає.

Метеорологи нагадують, що залишилося небагато теплих літніх вихідних, тож варто провести час на свіжому повітрі, відвідати рідних, насолодитися природою, а також підтримати наших захисників.

