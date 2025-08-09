- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 178
- Час на прочитання
- 1 хв
Комфортна спека і короткочасні дощі: прогноз погоди на неділю в Україні
Неділя в Україні буде теплою, на заході можливі короткочасні дощі та грози.
В Україні в неділю очікується висока, але доволі комфортна температура повітря. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +25…+29 градусів, на півдні — до +30…+33 градусів. Особливо теплим буде західний регіон, де температура сягатиме +28…+32 градусів.
Про це розповіла синоптикиня Наталка Діденко у Telegram.
10 серпня короткочасні грозові дощі пройдуть у західних областях, на Житомирщині та місцями на Вінниччині. В інших регіонах утримуватиметься суха повітряна маса.
У Києві буде сонячно і близько +28 градусів. Уже у понеділок температура дещо знизиться, проте протягом тижня знову потеплішає.
Метеорологи нагадують, що залишилося небагато теплих літніх вихідних, тож варто провести час на свіжому повітрі, відвідати рідних, насолодитися природою, а також підтримати наших захисників.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що до України цими вихідними, 9-10 серпня, прийде спека з Європи. У суботу та в неділю погодні умови визначатиме антициклон Ines.