Комітет із нацбезпеки розглянув чергові 300 поправок до законопроєкту про мобілізацію: що змінили

За словами Ірини Фріз, комітет підтримав поправки про вилучення норм про зміни порядку в'їзду/виїзду за кордон.

Парламентський комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки на засіданні в п'ятницю розглянув 300 чергових поправок до другого читання законопроєкту про мобілізацію.

Про це повідомила у Facebook представниця "Європейської солідарності" в Комітеті нацбезпеки Ірина Фріз.

"Комітет нацбезпеки, оборони та розвідки продовжив сьогодні розгляд правок до законопроєкту про мобілізацію за участі авторів та розглянув 300 правок", – написала вона.

За словами Фріз, комітет підтримав поправки про вилучення норм про зміни порядку в'їзду/виїзду за кордон.

"З огляду на те, що запропонована редакція урядового законопроєкту не відповідає вимогам правової визначеності, перевантажена додатковими вимогами щодо пред’явлення документів при перетині кордону, які можуть створити перешкоди не лише для виїзду, а й для в’їзду, вона відхилена як така, що суперечить статті 33 Конституції України", – пояснила народна депутатка.

Фріз розповіла, що комітет також підтримав виключення із законопроєкту норми про підконтрольність місцевих рад військовим адміністраціям, оскільки це порушує Конституцію.

Нардепка також зазначила, що комітет підтримав поправку щодо права військовослужбовців на відшкодування документально підтверджених фактичних витрат на відрядження, а також на отримання коштів на харчування та фінансування інших власних потреб фізичної особи (добові витрати) у зв'язку з відрядженнями. Фріз наголосила, що відшкодування витрат військовослужбовців під час відряджень у межах України або за кордон та виплата добових витрат здійснюється у терміни та в порядку, визначені Міністерством оборони України за погодженням із Міністерством фінансів.

"Комітет не підтримав встановлення на рівні закону виплат у зв’язку із загибеллю військовослужбовця (15 млн грн)", – розповіла вона.

Крім цього, за словами Фріз, комітет не підтримав встановлення в законодавстві розміру грошового забезпечення військовослужбовців, які не беруть участі в бойових діях (що воно не може бути меншим за 20 тисяч грн), додаткових щомісячних винагород на період воєнного стану військовослужбовцям, які здійснюють бойові (спеціальні) завдання (30 тис. грн), і військовослужбовцям, які беруть участь у бойових діях, перебуваючи безпосередньо в районах їх здійснення, на тимчасово окупованій Російською Федерацією території України, на території між позиціями сил оборони та позиціями військ держави-агресора (100 тис. грн).

"Було запропоновано додатково провести консультації щодо норм про забезпечення органами місцевого самоврядування оповіщення, заходів з мобілізації та демобілізації", – розповіла Фріз, зазначивши, що ці питання частково врегульовані в законі "Про оборону".

Нагадаємо, народна депутатка Марʼяна Безугла знову рознесла колег з комітету Ради через мобілізацію.

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