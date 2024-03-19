Комітет з нацбезпеки у вівторок розглянув 660 правок до законопроєкту про мобілізацію: що змінили

Фактично парламентський комітет дійшов до розділу змін до 23-ї статті щодо відстрочки від призову під час мобілізації, зазначила Ірина Фріз.
Парламентський комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки на засіданні у вівторок розглянув 660 правок до законопроєкту про мобілізацію.
Про це повідомила у Facebook представниця "Європейської солідарності" в Комітеті нацбезпеки Ірина Фріз.
"Комітет нацбезпеки, оборони та розвідки сьогодні на засіданні розглянув 660 правок. Фактично ми дійшли до розділу змін до 23-ї статті щодо відстрочки від призову під час мобілізації", – зазначила Фріз.
З огляду на те, що декілька сотень правок різних авторів стосується саме цього розділу з пропозиціями щодо запропонованої урядом редакції, було ухвалено рішення про підготовку загальних комітетських правок, які б враховували попередні рішення Комітету за цими напрямками. Вони є об’ємними та суспільно-резонансними. Адже стосуються відстрочки для військовозобов’язаних:
- органів державноі влади;
- органів місцевого самоврядування;
- осіб з інвалідністю;
- тих осіб, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей до 18 років;
- тих, хто утримує дитину одноосібно, якщо другий з батьків помер, позбавлений батьківських прав, зник безвісті, постійно перебуває закордоном;
- опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів, які виховують дитину з інвалідністю до 18 років;
- зайнятих постійним доглядом за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також своїми батьками чи дружини (чоловіка);
- членів сімей І та ІІ ступеня спорідненості, які зайняті постійним доглядом за особами І чи ІІ групи інвалідності у разі відсутності інших;
- науковці та працівники закладів вищої та передвищої освіти;
- тих, чиї родичі зникли безвісти;
- тих, чиї близькі родичі загинули;
- звільнених з полону.
"Всі ці пропозиції після обговорення з авторами та напрацювання компромісної редакції можна звести у правках комітету, щоб не затягувати розгляд законопроекту вже в залі Верховна Рада України", – зазначила депутатка.
Комітет підтримав:
- можливість для громадян, які самостійно прибули до ТЦК СП з відношенням від конкретних військових частин здійснювати військову службу після навчання в цих в/ч;
- підтримано електронний кабінет як право, а не обов’язок;
- відхилення електронних повісток;
- підтримано нову редакцію щодо територіальних громад із постійним населенням до 10 тисяч. В частині покладання повноважень щодо оповіщення та заходів мобілізаціі на районні держадміністрації, а не на старост.
Нагадаємо, до скандального закону про мобілізацію внесли важливу поправку. Оборонний комітет підтримав поправку №1197 до закону про мобілізацію, яка гарантує, що якщо людина самостійно прибула в ТЦК з відношенням від військової частини, людину відправлять саме до цієї частини, а не куди завгодно.
Як повідомлялось, Верховна Рада 7 лютого ухвалила в першому читанні урядовий законопроєкт №10449 про внесення змін до деяких законів про окремі питання проходження військової служби, мобілізації та військового обліку.
До другого читання законопроєкту надійшло понад 4 тисячі поправок.
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