Комітет Палати представників США відхилив законопроект трампістів про аудит допомоги Україні

Авторка законопроекту обіцяє подати його на розгляд знову

Комітет закордонних справ Палати представників США відхилив більшістю голосів відхилив законопроєкт трампістського крила Республіканської партії, у якому пропонувалось запровадити аудит допомоги, яка була надана Україні адміністрацією Джо Байдена.

Про це повідомляє The Washington Post.

Конгресмени демократи закликали не підтримувати законопроект, який може надіслати змішаний сигнал про роль США у допомозі України. Однак його підтримали навіть помірні республіканці. Поте більшість конгресменів проголосували проти законопроекту і комітет відхилив його.

"Усе це стосується підзвітності. Йдеться про прозорість. Чого ми боїмося? У нас мільярди й мільярди доларів ідуть в іншу країну", – сказав республіканець Тім Берчетт. Він додав, що ніхто не збирається скорочувати допомогу Україні.

В свою чергу представники Демократичної партії заявили, що питання підзвітності не відповідає інтересам у той момент, коли російські війська намагаються знищити цивільну інфраструктуру України.

Головним автором законопроекту була трампістка й прихильниця теорії змови QAnon Марджорі Тейлор Грін, яка ще перед виборами обіцяла повністю перекрити допомогу Україні.

Після провалу голосування вона заявила, що внесе його ще раз на розгляд у січні, коли республіканці матимуть більшість у Палаті представників.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія розгорнула у США потужну кампанію із дезінформації проти України.

Крім того, ми раніше інформували, шо Американські сенатори зберуться для проведення закритих обговорень щодо ситуації в Україні.

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