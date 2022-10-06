Комітет Ради підтримав призначення Пишного на посаду голови НБУ

Комітет Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав призначення головою Національного банку України Андрія Пишного.

Про це в телеграмі повідомив голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики.

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"Комітет щойно рекомендував підтримати проєкт Постанови Верховної Ради України про призначення Пишного А. Г. на посаду голови Національного банку України", - написав він.

Перед цим вранці 6 жовтня фінансовий комітет Верховної Ради погодив звільнення з посади очільника НБУ Кирила Шевченка. Він подав у відставку напередодні, посилаючись на проблеми зі здоров'ям.

Що відомо про Андрія Пишного

Андрієві Пишному - 47 років. На сьогодні він - радник голови правління "Ощадбанку". Окрім того, Пишний є членом міжнародної групи з питань санкцій проти Росії "Макфолла-Єрмака". Варто зазначити, що кандидат на посаду голови НБУ понад шість років очолював "Ощадбанк".

Додамо, що голову Національного банку України призначає на посаду ВР за поданням президента терміном на сім років.

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