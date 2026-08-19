Кабмін звільнив Хмару, а в Раді його погодили на міністра оборони: всі деталі та інсайд із зустрічі зі "слугам"

Комітет Ради одноголосно підтримав Хмару на міністра оборони / © Володимир Зеленський

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки одностайно схвалив кандидатуру Євгенія Хмари на посаду міністра оборони України.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Реклама

Хмару підтримали у комітеті Верховної Ради: подробиці

Водночас у парламенті відбулася зустріч провладної фракції із кандидатами на керівні посади в оборонному та зовнішньополітичному відомствах.

Реклама

За підсумками спілкування голова фракції «Слуга Народу» Давид Арахамія повідомив, що фракція зустрілася з Андрієм Сибігою та Євгенієм Хмарою.

За його словами, рішення щодо цих призначень повністю відповідає нормам законодавства:

«Внесення кандидатів міністра оборони та міністра закордонних справ України — це виключна компетенція президента України. Фракція підтримує Володимира Зеленського і запропонованих ним кандидатів», — наголосив політик.

Давид Арахамія підтримав Андрія Сибігу на посаду міністра закордонних справ, зазначивши його досвід.

Реклама

«Андрій Сибіга — досвідчений дипломат, потужний член команди, якого ми всі добре знаємо. Він не потребує додаткових рекомендацій, важливо продовжувати роботу, яку він веде давно».

Щодо Хмари Арахамія написав, що він має бойовий досвід та управлінські здобутки, а також не раз ризикував життям за Україну. Хмара добре показав себе під час військової служби та у статусі виконувача обов’язків очільника оборонного відомства.

Ключовими напрямами роботи Хмари мають стати утримання стратегічної ініціативи, перенесення бойових дій на територію ворога, збереження людських ресурсів, а також активний розвиток технологій і вітчизняного оборонно-промислового комплексу.

«Євгеній Хмара виступає за збереження позитивних напрацювань та людей, які добре зарекомендували себе у Міністерстві оборони. Фракція поділяє його погляди і підтримуватиме його кандидатуру в залі», — пише Арахамія.

Реклама

Хмара хоче зберегти попередню команду Міноборони

Джерела РБК-Україна повідомляють, що Євгеній Хмара хоче зберегти кістяк команди Міноборони. Про це стало відомо за підсумками зустрічі Хмари з фракцією «Слуга Народу».

Євгеній Хмара заявив, що хоче залишити ключових людей, які відповідають за реформу оборонних закупівель. Зокрема, йдеться про першого заступника міністра оборони Олексія Вискуба та заступника міністра оборони Мстислава Баніка.

Щодо реформи ТЦК Хмара наголосив, що перебуває «на одній сторінці» з генералом Драпатим. Також під час розмови йшлося про підвищення зарплат військових. У Раді очікують набрати необхідну кількість голосів за призначення міністром оборони Євгенія Хмару.

Кабмін звільнив Хмару з посади заступника та в.о міністра оборони

Кабінет Міністрів України звільнив Євгенія Хмару з посади заступника та в.о міністра оборони. Про відповідне розпорядження прем’єр-міністра України стало відомо зранку 19 серпня.

Зеленський подав до Ради кандидатів на Міноборони та МЗС

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський подав на розгляд Верховної Ради кандидатури на посади очільників двох відомств: Євгенія Хмару — на посаду міністра оборони та Андрія Сибігу — на посаду міністра закордонних справ.

Цю інформацію підтвердив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, а нардеп Ярослав Железняк зазначив, що голосування за обох кандидатів відбудеться 19 серпня за стандартною процедурою.

Наразі обидва кандидати вже виконують обов’язки очільників відповідних міністерств, зокрема, Андрій Сибіга обіймав цю посаду і в уряді прем’єр-міністерки Юлії Свириденко.

Водночас щодо Євгенія Хмари варто зауважити, що він є військовослужбовцем, тоді як Закон України «Про національну безпеку України» чітко передбачає, що посаду міністра оборони має обіймати цивільна особа.

Новини партнерів

Новини партнерів