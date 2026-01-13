Комітет Ради підтримав звільнення Малюка: питання винесуть на голосування парламенту

Василь Малюк

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки переглянув попереднє рішення й підтримав подання президента про звільнення Василя Малюка з посади голови СБУ. Остаточне рішення має ухвалити парламент уже найближчим часом.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За його словами, під час повторного голосування в комітеті 12 членів підтримали подання президента, один утримався (Федір Веніславський), ще п’ятеро виступили проти — серед них Роман Костенко, Соломія Бобровська, Олексій Івченко, Сергій Рахманін та Ірина Фріз. Таким чином, станом на зараз комітет дав “зелене світло” президентському рішенню.

Очікується, що вже сьогодні питання буде винесене на голосування у сесійній залі Верховної Ради. За оцінкою Железняка, необхідні 226 голосів можуть бути зібрані.

Під час обговорення опозиція наполягала на заслуховуванні доповіді Василя Малюка, тоді як представники влади запевняли, що ситуація перебуває під контролем. Голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія заявив, що у разі неприйняття рішення Малюка можуть відсторонити, а командування спецпідрозділом “Альфа” перейде до Олександра Хмари. За його словами, наразі нового подання на призначення голови СБУ не вноситимуть.

Що відомо про звільнення Василя Малюка

Раніше в парламенті виникла плутанина щодо позиції комітету: за інформацією окремих джерел, під час першого розгляду подання не набрало достатньої кількості голосів. Також повідомлялося про напружену розмову між президентом Володимиром Зеленським і Василем Малюком. Очільник СБУ, за даними ЗМІ, не хотів залишати посаду через завершальну стадію кількох масштабних спецоперацій, однак погодився передати питання на розгляд Верховної Ради.

5 січня Василь Малюк заявив про намір піти у відставку, зазначивши, що залишиться в системі СБУ для участі в спецопераціях. Після цього голова Верховної Ради Руслан Стефанчук офіційно продемонстрував подання президента на його звільнення, і питання зміни керівництва СБУ перейшло в законодавчу площину.