Комітет ВР ухвалив рішення щодо законопроєкту про мобілізацію

Прийняття урядового законопроєкту в тому вигляді, в якому він поданий, не підтримали.

Комітет із соціальної політики Верховної Ради прийняв наступне рішення щодо урядового законопроєкту про мобілізацію. Воно є одноголосним.

Про це написав народний депутат Олексій Гончаренко.

Деталі

За словами нардепа, прийнято рішення:

1. Рекомендувати головному комітету по цьому законопроєкту (комітету з національної безпеки й оборони) доопрацювати урядовий законопроєкт з урахуванням альтернативних законопроєктів (включно з тим, який подав Гончаренко) та пропозицій Міністерства з питань соціальної політики.

2. Розробити окремий законопроєкт про звільнення строковиків, який би враховував в тому числі пропозицію нардепа про їхнє звільнення впродовж 2 місяців.

"Тобто і цей комітет Ради не підтримує прийняття урядового законопроєкту в тому вигляді, в якому він поданий", – підсумував Гончаренко.

Нагадаємо, Антикорупційний комітет Верховної Ради визнав урядовий законопроєкт про мобілізацію під номером 10378 таким, який містить корупційні ризики.

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