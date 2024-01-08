Комітет ВР ухвалив рішення щодо законопроєкту про мобілізацію

Прийняття урядового законопроєкту в тому вигляді, в якому він поданий, не підтримали.
Комітет із соціальної політики Верховної Ради прийняв наступне рішення щодо урядового законопроєкту про мобілізацію. Воно є одноголосним.
Про це написав народний депутат Олексій Гончаренко.
Деталі
За словами нардепа, прийнято рішення:
1. Рекомендувати головному комітету по цьому законопроєкту (комітету з національної безпеки й оборони) доопрацювати урядовий законопроєкт з урахуванням альтернативних законопроєктів (включно з тим, який подав Гончаренко) та пропозицій Міністерства з питань соціальної політики.
2. Розробити окремий законопроєкт про звільнення строковиків, який би враховував в тому числі пропозицію нардепа про їхнє звільнення впродовж 2 місяців.
"Тобто і цей комітет Ради не підтримує прийняття урядового законопроєкту в тому вигляді, в якому він поданий", – підсумував Гончаренко.
Нагадаємо, Антикорупційний комітет Верховної Ради визнав урядовий законопроєкт про мобілізацію під номером 10378 таким, який містить корупційні ризики.
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