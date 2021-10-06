Комітет ВР рекомендував відсторонити від обов’язків працівників “Укрексімбанку” через напад на журналістів

Комітет ВР рекомендував відсторонити від обов’язків працівників “Укрексімбанку” через напад на журналістів

Тимчасово усунути від посад рекомендують керівника внутрішньої безпеки та прессекретаря державного банку.

У середу, 6 жовтня, відбулося засідання комітету Верховної Ради з питань свободи слова, на якому було розглянуто ситуацію з нападом на журналістів програми “Схеми” під час запису інтерв’ю з головою правління “Укрексімбанку” Євгеном Мецгером.

Під час засідання голова парламентського комітету Нестор Шуфрич оголосив рекомендацію виконувачу обов’язків голови правління державного банку відсторонити від займаних посад осіб, які причетні до цієї ситуації.

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За його словами, серед ідентифікованих осіб, окрім колишнього голови правління Євгена Мецгера, який на час розслідування добровільно написав відповідну заяву, від посад необхідно усунути керівника служби внутрішньої безпеки та прессекретаря “Укрексімбанку”. Окрім того, рекомендовано відсторонити й інших посадовців банку, якщо буде встановлено їхню причетність до дій щодо перешкоджання діяльності працівників ЗМІ.

Нагадаємо, раніше очільник правління державного "Укрексімбанку" Євген Мецгер, якого відсторонили з посади після нападу на журналістів, скасував заплановану пресконференцію.

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