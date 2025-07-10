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Компанія «Автомагістраль-Південь» відновить основні шляхи забезпечення українських військ на Дніпропетровщині Новини компаній
Пересування багатьма відрізками доріг на Дніпропетровщині наразі на вкрай ускладнено, водіям доводиться рухатись з мінімальною швидкістю. Багато важливих автошляхів регіону не встигли відновити під час «Великого будівництва». За три роки війни деякі ділянки доріг остаточно зруйновані. Між тим, критично важливо забезпечити евакуацію населення, доставку військових та гуманітарних вантажів.
Як повідомила компанія «Автомагістраль-Південь», наразі розпочата програма відновлення логістики до прифронтової зони.
Роботи тривають на шести ключових напрямах.
«Ремонтні роботи комбіновані в залежності від стану кожного відрізку - починаючи від ямкового ремонту і завершуючи заміною дорожньої основи із влаштуванням шару ЩПС з додаванням цементу та двох шарів асфальтобетону. На деяких ділянках виконується укріплення узбіччя відфрезерованим матеріалом. Наразі працюють дві великих асфальтоукладальні ланки з фрезами, асфальтоукладачами та іншою технікою, а також три бригади з ямкового ремонту. Асфальтобетонні суміші та ЩПС доставляються з власних виробництв компанії на Дніпропетровщині. Задіяно понад 180 працівників та десятки одиниць техніки», - повідомила пресслужба компанії.
Найбільші складнощі, розповідають будівельники, це наближення фронту – до деяких ділянок вже дістають fpv-дрони. Втім, компанія запевняє, що як завжди, виконає задачу вчасно та якісно. Ремонтні роботи заплановано завершити в серпні.
Нагадаємо, на початку травня ворог атакував виробничу база «Автомагістраль-Південь» у Дніпропетровській області. Повністю знищено шість одиниць техніки, яка використовувалась для ремонту прифронтових доріг. Розбиті будівлі, де розміщувалась їдальня та мешкали працівники. Двоє працівників бази поранено. Один доставлений в лікарню. Загалом з початку війни компанія внаслідок бойових дій понесла збитки на суму понад 2 млрд грн. Попри зростаючі загрози «Автомагістраль-Південь» продовжує виконання завдань у прифронтовий зоні.
Цього тижня ««Автомагістраль-Південь» повідомила, що забезпечила будівництво ще однієї стратегічно важливої лінії оборони на Донеччині. З листопада минулого року на Донецькому напрямку компанією доставлено і змонтовано понад 350 надійних залізобетонних споруд: командно-спостережні пункти, вогневі споруди, бліндажі та укриття. Облаштовано майже 13 кілометрів повністю перекритих та захищених від БПЛА ходів сполучення, а також виконано понад 10 кілометрів лінії військово-інженерних загороджень. В роботах приймало участь понад 500 працівників, залучалось понад 100 одиниць спеціальної техніки. При виконанні робіт двоє працівників «Автомагістраль-Південь» загинули. Десятки наших робітників отримали поранення. Знищено майже десять одиниць техніки компанії. Ще десять одиниць значно пошкоджено.