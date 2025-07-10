Компанія «Автомагістраль-Південь» відновить основні шляхи забезпечення українських військ на Дніпропетровщині

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Як повідомила компанія «Автомагістраль-Південь», наразі розпочата програма відновлення логістики до прифронтової зони.

Роботи тривають на шести ключових напрямах.

«Ремонтні роботи комбіновані в залежності від стану кожного відрізку - починаючи від ямкового ремонту і завершуючи заміною дорожньої основи із влаштуванням шару ЩПС з додаванням цементу та двох шарів асфальтобетону. На деяких ділянках виконується укріплення узбіччя відфрезерованим матеріалом. Наразі працюють дві великих асфальтоукладальні ланки з фрезами, асфальтоукладачами та іншою технікою, а також три бригади з ямкового ремонту. Асфальтобетонні суміші та ЩПС доставляються з власних виробництв компанії на Дніпропетровщині. Задіяно понад 180 працівників та десятки одиниць техніки», - повідомила пресслужба компанії.

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Найбільші складнощі, розповідають будівельники, це наближення фронту – до деяких ділянок вже дістають fpv-дрони. Втім, компанія запевняє, що як завжди, виконає задачу вчасно та якісно. Ремонтні роботи заплановано завершити в серпні.

Нагадаємо, на початку травня ворог атакував виробничу база «Автомагістраль-Південь» у Дніпропетровській області. Повністю знищено шість одиниць техніки, яка використовувалась для ремонту прифронтових доріг. Розбиті будівлі, де розміщувалась їдальня та мешкали працівники. Двоє працівників бази поранено. Один доставлений в лікарню. Загалом з початку війни компанія внаслідок бойових дій понесла збитки на суму понад 2 млрд грн. Попри зростаючі загрози «Автомагістраль-Південь» продовжує виконання завдань у прифронтовий зоні.

Цього тижня ««Автомагістраль-Південь» повідомила, що забезпечила будівництво ще однієї стратегічно важливої лінії оборони на Донеччині. З листопада минулого року на Донецькому напрямку компанією доставлено і змонтовано понад 350 надійних залізобетонних споруд: командно-спостережні пункти, вогневі споруди, бліндажі та укриття. Облаштовано майже 13 кілометрів повністю перекритих та захищених від БПЛА ходів сполучення, а також виконано понад 10 кілометрів лінії військово-інженерних загороджень. В роботах приймало участь понад 500 працівників, залучалось понад 100 одиниць спеціальної техніки. При виконанні робіт двоє працівників «Автомагістраль-Південь» загинули. Десятки наших робітників отримали поранення. Знищено майже десять одиниць техніки компанії. Ще десять одиниць значно пошкоджено.