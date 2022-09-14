Компанія Corteva Agriscience запустила масштабну ініціативу "Тільки з Україною"

Проєкт має на меті заохотити українських сільгоспвиробників до співпраці з відповідальними партнерами. Крім того, так Corteva Agriscience хоче висловити всебічну солідарність з Україною, проти якої понад пів року Росія веде війну.

Про це повідомили на офіційному сайті компанії.

Компанія Corteva Agriscience засудила війну та вирішила залишити агресорку Росію.

"Після повномасштабного російського вторгнення в Україну ми не могли свідомо продовжувати діяльність у Росії. Ті, хто продовжує там працювати, стверджують, що роблять це в інтересах продовольчої безпеки, але насправді їхня діяльність сприяє нарощенню військового потенціалу агресора. Ми ж вважаємо за краще зосередитися на продовольчій безпеці України та решти світу, і закликаємо фермерів бути відповідальними при виборі продукції", - каже керівник бізнесу Corteva Agriscience в Східній Європі Сергій Харін.

Нова комунікація Corteva Agriscience передбачає додавання слогану "Тільки з Україною" поруч з логотипом компанії. Підпис будуть застосовуватися в усіх інформаційних матеріалах, рекламних зображеннях, каталогах, етикетках тощо.

"В цій кампанії ми говоримо про патріотичну позицію, з якою Україна прямує до перемоги, і цю позицію мають мати не тільки громадяни України, але і компанії, які тут працюють", - наголосив представник Corteva Agriscience.

Довідка:

Corteva Agriscience – міжнародний виробник насіння та засобів захисту рослин, який працює в понад 140 країнах світу та акції якого котуються на Нью-Йоркський фондовій біржі. В Україні компанія працює вже понад 40 років.

На початку березня 2022-го компанія оголосила про припинення комерційних операцій в Росії, а наприкінці квітня - про рішення повністю вийти з ринку країни-агресорки. Від початку війни Corteva вжила всіх можливих заходів для підтримки та захисту своїх українських колег та їхніх сімей, клієнтів і громад, підтримала гуманітарні та донорські ініціативи на загальну суму понад 46 млн грн.