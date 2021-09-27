Компанія Facebook отримала від президента Зеленського пропозицію відкрити представництво в Україні

Глава держави також запросив представників Facebook відвідати “Дія.Саміт” в Україні цього року.

У понеділок, 27 вересня, під час відеоконференції з головною операційною директоркою компанії Facebook Шеріл Сендберг та віце-президентом Facebook Ніком Клеггом президент України Володимир Зеленський запропонував відкрити представництво компанії в нашій країні.

Про це повідомили на офіційній сторінці глави держави.

Володимир Зеленський ознайомив Шеріл Сендберг і Ніка Клегга з ключовими здобутками у впровадженні цифровізації в нашій державі та запросив представників Facebook відвідати "Дія. Саміт", який відбудеться у Києві 29 листопада.

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"Це було б серйозною підтримкою діджитал-напряму в Україні. Ми впевнені, що будемо першими у Європі щодо реалізації всіх цифрових послуг. Ваш приїзд був би дуже добрим сигналом", – наголосив Глава держави.

Також глава держави розповів про вдосконалення податкового та правового режимів для IT-компаній і запропонував розглянути можливість відкриття офісу компанії Facebook в Україні.

"Ми прагнемо надавати найкращі послуги та підтримку нашим українським користувачам. Це відображається у різних діях компанії, включно з нещодавнім запуском Facebook AMBER Alert в Україні, і ми сподіваємось у майбутньому зміцнити нашу співпрацю", – зазначила з цього приводу Шеріл Сендберг.

Нагадаємо, раніше компанія Facebook повідомила, що видалила мережу акаунтів користувачів, яка поширювала з Росії меми, на яких люди перетворювалися в шимпанзе після щеплення від коронавірусу.

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