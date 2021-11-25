Компанія "Фармак" посилює присутність на міжнародному ринку та відкриває представництво у В’єтнамі Новини компаній

Компанія "Фармак" посилює присутність на міжнародному ринку та відкриває представництво у В’єтнамі Новини компаній

Компанія "Фармак" – лідер фармацевтичного ринку України* та один із найбільших українських експортерів лікарських засобів – відкрила представництво у В’єтнамі.

Продукція українського виробника наразі експортується більш як у 45 країн ЄС, Центральної та Південної Америки, СНД, Близького Сходу й Азії. На ринку В’єтнаму лікарські засоби виробництва "Фармак" представлено з 2007 року. Реалізацію препаратів компанія здійснювала через локальних дистриб’юторів.

Загалом на в’єтнамському ринку продається близько 25 лікарських засобів компанії. Значна частка з них припадає на групу препаратів для лікування серцево-судинних та респіраторних захворювань. Наразі лікарські засоби "Фармак" доступні на полицях аптечних мереж, а також закуповуються на локальних тендерах медичними установами. Ще близько 30 препаратів – на реєстрації, процедура якої у В’єтнамі займає від 2-х до 3-х років.

"В’єтнам провів досить ефективну медичну реформу та посилив контроль за обігом лікарських засобів. Хоча деякі фармацевтичні компанії залишили ринок, для "Фармак" законодавча прозорість, навпаки, стала поштовхом для продовження експансії цього регіону. Ми довго проводили аудит потенціалу ринку й вирішили зміцнювати тут свої позиції", – коментує виконавчий директор "Фармак" Володимир Костюк.

Цього року "Фармак" також відкрив офіс в Об’єднаних Арабських Еміратах та наростив поставки до Мексики, а наразі готується до перевірки на відповідність FDA для виходу на ринок США. У 2020 році компанія збільшила експортні поставки на 40%. Відтак голова Наглядової ради "Фармак" Філя Жебровська затвердила нову стратегію розвитку підприємства, яка передбачає трансформацію української компанії у міжнародну.

Довідка про компанію

"Фармак" – лідер фармацевтичного ринку України.* У продуктовому портфелі компанії близько 200 брендів. Серед основних напрямів – ендокринологічні, гастроентерологічні, кардіологічні, неврологічні, протизастудні та інші препарати.

Компанія щороку реінвестує в розвиток до 90% прибутку. Загалом з 1995 року було інвестовано в модернізацію виробництва понад 310 млн доларів США. Щорічні інвестиції в наукові дослідження та розробки становлять приблизно 15 млн доларів США. Виробничі потужності, лабораторно-технічний комплекс підприємства мають міжнародну сертифікацію та відповідають високим вимогам європейських стандартів GMP.

У 2020 році "Фармак" збільшив експортні постачання на 40%. Сьогодні продукція компанії представлена більш як у 30 країнах ЄС, Центральної та Південної Америки, СНД, Близького Сходу, Азії та ін.

"Фармак" входить до списку 25 найінноваційніших компаній, його визнано найбільшим платником податків серед фармвиробників України та найкращим роботодавцем**.



* За обсягами продажу лікарських засобів у грошовому вираженні, за даними Proxima Research станом на жовтень 2021 року.

** За даними рейтингів видання "Власть денег" (2020 р.), "РЕЙТИНГ. Бізнес в офіційних цифрах" (2021 р.), "ТОП-100. Рейтинги крупнейших" (2020 р.).