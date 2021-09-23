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Компанія Mars підбила підсумки реалізації плану сталого розвитку через покоління за 2020 рік Новини компаній

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Компанія Mars підбила підсумки реалізації плану сталого розвитку через покоління за 2020 рік

www.mars.com

План передбачає поступовий перехід компанії на 100% відновлювані джерела енергії.

Mars, світовий виробник харчових продуктів і кормів для домашніх тварин, склав звіт за результатами виконання плану "Сталий розвиток через покоління корпорації Mars" у 2020 році.

Про це пише видання Business Review.

План передбачає поступовий перехід компанії на 100% відновлювані джерела енергії, використання екологічного пакування та скорочення викидів парникових газів.

Згідно зі звітом, вже зараз більш ніж половина електроенергії, яку використовує Mars, компанія отримує з відновлюваних джерел. Так, повністю відновлюваною енергією користуються офіси та виробничі об'єкти корпорації, розташовані в 11 країнах світу. Очікується, що до 2025 року таких країн буде 19.

За підсумками 2020 року Mars вдалося скоротити викиди парникових газів трохи більше ніж на 7%. Ціль компанії на найближчі чотири роки — досягти цього показника у 27%, а до 2050-го знизити викиди на 67%. Також Mars бореться з нераціональним використанням водних ресурсів при виробництві та збуті продукції. Наразі нераціональне водоспоживання скорочено на 16% і до 2025 року становитиме 50%.

Ще один напрямок, у якому компанія впроваджує зміни, — пакувальні матеріали. Починаючи з 2025 року, Mars планує використовувати виключно біорозкладне, переробне та багаторазове пакування, таким чином повністю перейшовши на безвідходне виробництво. Уже зараз вводяться спеціальні пакувальні технології, а частка екологічного пакування, яке застосовується компанією, становить понад 21%.

Допомога фермерським і рибальським спільнотам — не менш важлива ініціатива Mars. Пандемія COVID-19 негативно вплинула на такі спільноти, і, щоб підтримати їх, компанія пожертвувала майже $40 млн. Наразі Mars співпрацює з більш ніж 230 тис. представників фермерських спільнот і планує збільшити цей показник до 1 млн.

Дивіться повну карту показників, яких досягла компанія Mars у 2020 році в межах плану сталого розвитку через покоління.

Дата публікації
Перегляди
63
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