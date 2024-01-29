Французька компанія погодилася викупити lifecell: що про це відомо

За словами голови інвестиційної компанії, ціна була "дешевою" порівняно з прибутками українського оператора Lifecell.

Інвестиційна компанія NJJ Capital французького мільярдера Ксав’є Ніля погодилася викупити за 500 мільйонів доларів lifecell.

Про це пише видання Bloomberg.

Як зазначається, французький мільярдер Ксав’є Ніль заявив, що його інвестиційна компанія NJJ Capital погодилася заплатити 500 мільйонів доларів за підрозділи Turkcell Iletisim Hizmetleri AS в Україні.

Телекомунікаційні операції Ніла вже здійснюються в сусідній Польщі через компанію "Іліада", а великий обсяг роумінгового трафіку між країнами означає, що угода "має сенс", як сказав Ніль на зустрічі з Паризькою асоціацією бізнес-журналістів.

Він сказав, що ціна була "дешевою" порівняно з прибутками українського оператора Lifecell.

Угода, про яку спочатку було оголошено в грудні без пояснення вартості, надасть NJJ Capital контроль над Lifecell LLC, LLC Global Bilgi та LLC Ukrtower. Ніль сказав, що угода очікує перевірки регуляторів, включно із зеленим світлом від українського антимонопольного відомства.

"Повторні заяви щодо набуття контролю компанією DVL Telecom (Париж, Франція) - суб'єкта господарювання, що входить разом із компанією NJJ Capital до групи NJJ, над ТОВ "Лайфселл", ТОВ "Глобал Білгі" і ТОВ "Укртауер" надійшли до комітету 23 січня 2024 року", - уточнив "Інтерфаксу-Україна" заступник голови АМКУ - державний уповноважений Максим Сандига.

Нагадаємо, що український бізнес lifecell, який належить турецькій Turkcell, отримає нового власника.

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