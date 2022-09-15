Компанія «Шервул» подарувала 200 комплектів форми військовим Сумщини

Сумщину із робочим візитом відвідав посол Туреччини в Україні. Він зустрівся з керівництвом ОВА, провідними підприємствами області. Під час зустрічі обговорили подальшу співпрацю.

«Ми вдячні за такий теплий прийом. Ми побачили, що Сумщина відновлюється», — заявив Надзвичайний та Повноважний посол Турецької Республіки в Україні Ягмур Ахмет Гюльдере.

Прикладом вдалої кооперації стало місцеве підприємство «Шервул», яке займається виготовленням тканин та пледів, і деяку сировину для своєї продукції закуповують саме у Туреччині.

«З березня виконуємо оборонні замовлення. З турецької сировини відшиваємо багато одиниць одягу — шкарпетки, футболки, труси, бойові сорочки. Все те, чого потребують наші військові», — каже заступник директора Євген Старшок.

Також він наголосив, що вся продукція пошита на території області, і від імені компанії подарував військовим Сумщини 200 комплектів форми власного виробництва.

«Просимо прийняти це. Ви — наші захисники», — звернувся до військових представник «Шервула».

«Такої класної форми ще не було. Дихає, міцна, гарна, зручна, добре пошита», — похвалив Живицький.

У компанії переконані, що саме завдяки кооперації вдається досягати поставленої мети.

Євген Старшок подякував усім за співпрацю та своєчасне постачання сировини. А також наголосив на роботі Сумської митниці, яка сприяє оперативному розмитненню товарів, щоб військові були своєчасно забезпечені формою.