Компанія SOCAR: дім для дітей-сиріт придбано

На будинок для сім’ї Андрієнків, яка виховує шістьох дітей-сиріт, було зібрано 3 млн 200 тис грн в рамках спільного проєкту «Дім для дітей» Катерини Осадчої, благодійного фонду «Твоя опора» та компанії SOCAR.

Кошти збиралися з продажу напоїв у спеціальних горнятках, листівок, з яких можна виростити рослини та брендованого мерчу на АЗК SOCAR. Також приєднатися до проєкту можна було зробивши благодійний внесок у додатку SOCAR чи на платформі благодійного фонду «Твоя опора».

Родина Андрієнків вже переїхала у новий будинок. Вперше з війною сім'я зіткнулася ще у 2015 році, коли їм довелося евакуюватися з міста Попасна, що перебувало під обстрілами. Через півроку вони повернулися додому та змогли відремонтувати все, що було пошкоджено. Але 24 лютого 2022 року довелося покидати рідну оселю вже вдруге. З травня 2022 року місто перебуває під повною окупацією. У якому стані зараз будинок родини – невідомо, проте за офіційними даними місто зруйновано на 95%.

Після стількох поневірянь велика дружна сім’я нарешті оселилася у зручному будинку, в якому вистачає місця для кожного члена цієї великої родини.

«Компанія SOCAR щиро вдячна всім небайдужим, хто доєднався до цього благодійного збору. Цей проєкт вкотре доводить, що ми, українці, завжди готові допомогти тим, хто цього потребує, та що разом ми здатні подолати будь-які перешкоди», - зауважила Олена Осипчук, PR-директор SOCAR Ukraine.

«Проєкт “Дім для дітей” – це відповідь на суспільний запит. З приходом в наше життя повномасштабної війни, дитячі будинки сімейного типу, які вимушені евакуюватися в більш безпечні райони країни, стикнулися із проблемою знайти відповідне помешкання. Адже родину неможливо розділити й поселити у дві квартири чи два невеличких будинки – сім'я має жити разом. Так, із щирого бажання допомогти українським діткам та їх родинам, народилася наша спільна ініціатива з SOCAR і «Твоя опора». Завдяки всім небайдужим, які просто купували запашну каву у благодійному горнятку на SOCAR, велика сім’я із майже вщент зруйнованого міста Попасна зустріне 2024-й у новому затишному домі. Щиро вдячні всім, хто долучився – ви робите вагомий внесок у майбутнє України», - говорить Катерина Осадча.

«Ми щиро вдячні кожному, хто долучився до проєкту “Дім для дітей”. Ваша активна позиція дала неймовірний результат, який вчергове доводить, наскільки українці сильний та добрий народ. Завдяки вашій небайдужості, нині ще одна велика українська сім’я, яка через війну втратила все, що наживала роками, отримала власну затишну оселю, має можливість будувати плани та відчувати себе у безпеці. Я також вдячна Катерині Осадчій та компанії SOCAR! Наше партнерство – це прекрасний приклад, як взаємодія знаменитої телеведучої й впливової громадської діячки, великого бізнесу та благодійного фонду здатна забезпечити швидкий реальний результат», - розповідає Валерія Татарчук, засновниця та генеральна директорка БФ «Твоя опора».

Окремо партнери вдячні заступнику голови Хмельницької ОВА Володимиру Юр'єву за активне сприяння та особисту залученість до процесу відбору сім’ї для участі у проєкті «Дім для дітей».