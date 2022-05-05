Компанія Techiia holding витратила на допомогу Україні у війні 7,9 млн доларів

Керівні партнери Techiia holding Олег Крот та Юрій Лазебніков потрапили в топ бізнесменів, які найбільше допомогли Україні під час війни.

Відповідний рейтинг уклало видання Forbes Ukraine – у його списку підприємці, котрі активно протидіють збройній агресії з боку рф, йдеться на сторінці Techiia holding у Facebook.

«На момент підготовки публікації Крот та Лазебніков витратили 7,9 млн доларів на допомогу Україні. Згодом разом з ГО «Фундація Течія» вони залучили додаткові кошти в донорів та вже придбали гуманітарної допомоги на суму 12,5 млн. доларів», – говориться у публікації.

Загалом холдинг Techiia спеціалізується на кіберспорті та IT-рішеннях та сервісах. Війна змусила наростити експертизу в тепловізорах, дронах, касках, бронежилетах та раціях, відзначає Forbes Ukraine.

Нагадаємо, що раніше Techiia Foundation направила на потреби українських військових чергову партію обладнання, яка зробить боротьбу з російськими окупантами набагато ефективнішою. Про це повідомив волонтер Олександр Карпюк (Serg Marco).

За його словами, Techiia Foundation закупила 350 рацій і 150 тепловізорів. Також до партії військового спорядження увійшли коліматорні приціли з функцією нічного бачення та кронштейни. Сто приладів нічного бачення PVS-14 та PVS-31 3 ЕОП вже роздані підрозділам.