Компанія-виробник дронів заявила, що їхнього головного інженера "викрав ТЦК"

Компанія, яка виробляє ударні дрони заявила про незаконне затримання свого ключового інженера.

Українська компанія "Пташка дронс" повідомила, що їхнього головного інженера по розробці систем протидії БпЛА "викрали ТЦК".

Про це вони заявили у Telegram.

"ТЦК викрали нашого головного інженера по розробці систем протидії БпЛА прямо вулицею дорогою до роботи. До критичності та бронювання залишилось менше тижня. Інженер офіційно працевлаштований, маємо довідки про цивільно-правові забовʼязання перед військовими частинами, незавершені контракти на поставку ударних дронів", - йдеться в повідомленні.

У компанії додали, що всі документи показали та пояснили ситуацію.

"Але Голосіївський ТЦК м.Київ вирішив, що вже завтра на учебці цей "стрілець" буде кориснішим", - додали там.

Нагадаємо, раніше у одному з ТЦК України прокоментували відео, які останнім часом з'являються в соціальних мережах і демонструють незаконні дії представників територіальних центрів комплектування. Там заявили, що "бусифікація - це міф".

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