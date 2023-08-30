Компенсація за пошкоджене житло: уряд вніс зміни до деяких постанов

Що зміниться від серпня 2023 року.

Від 10 травня в Україні запрацювала програма "єВідновлення", в межах якої українці зможуть отримати грошову компенсацію на ремонт помешкання, яке постраждало під час повномасштабного вторгнення РФ.

Про це повідомляє Асоціація міст України з посиланням на постанову Кабінету міністрів України від 21 липня 2023 р. № 858 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо регулювання відносин, пов’язаних з наданням компенсації за об’єкти нерухомого майна, пошкоджені внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України".

Що змінилося від серпня 2023 року в Порядку надання компенсації за пошкоджене житло: основні положення

Передусім уряд запровадив механізм компенсації за вже виконаний ремонт, а також умови та процедуру розрахунку компенсації (ці положення наберуть чинності після внесення змін до Закону України від 23 лютого 2023 р. № 2923-IX).

Зазначається, що вже врегульовано питання отримання компенсації в разі, коли власником (або співвласником) є недієздатна/обмежено дієздатна особа або особа, яка не досягла 18-річного віку.

Важливо, що уряд запровадив обов’язковість ведення протоколу засідання комісії, а також збільшено граничні обсяги компенсації для виконання ремонтних робіт та класифіковано їх на:

ремонт категорії А до 200 тис. грн;

ремонт категорії Б 200-350 тис. грн для квартир (житлових приміщень) у багатоквартирному будинку;

або 200-500 тис. грн для відокремлених житлових будинків садибного типу, зблокованих будинків з окремими квартирами, що мають власний вхід із вулиці, котеджів і будинків одноквартирних підвищеної комфортності, будинків садибного типу, дачних і садових.

Запроваджено визначення уповноваженого члена комісії (або декількох), які вносять відомості до Реєстру пошкодженого та знищеного майна.

Також встановлено термін у 5 робочих днів, коли комісія має передати рішення про надання/відмову в наданні компенсації на розгляд уповноваженому органу.

Нагадаємо, у травні 2023 року в Україні стартував перший етап держпрограми "єВідновлення", що передбачає надання громадянам до 200 тис. грн на відновлення житла, що отримало незначні пошкодження через війну. Кошти можна використати на ремонт. Понад 1400 сімей ці кошти вже отримали.

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