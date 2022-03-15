Компенсація за житло сім’ям громадських активістів та журналістів-переселенців: як отримати допомогу

Компенсація за житло сім’ям громадських активістів та журналістів-переселенців: як отримати допомогу

Заявки приймаються до 18 березня 2022 року.

Громадська організація Освітньо-аналітичний центр розвитку громад у партнерстві з Національним фондом на підтримку демократії (National Endowment for Democracy) запустила ініціативу з підтримки громадських активістів та журналістів, які були змушені покинути свої домівки та стати переселенцями.

Команда громадської організації компенсовує громадським активістам, журналістами та їхнім сім’ям кошти за оренду житла терміном в один місяць у Тернопільській, Волинській, Рівненській, Львівській, Закарпатській, Хмельницькій, Чернівецькій та Івано-Франківській областях.

У межах ініціативи на адресу громадської організації "Освітньо-аналітичний центр розвитку громад" вже надійшло 75 заявок. Більше 100-та громадських активістів, журналістів та їхніх родин отримали фінансову допомога на компенсацію житла.

Як отримати допомогу?

Для отриманнякомпенсації потрібно заповнити невелику анкету за цим посиланням.

Після ознайомленням із анкетою з вами зв'яжеться працівник ГО та повідомить всю необхідну інформацію.

Дедлайн прийому заявок – 18 березня 2022 року включно.

Які умови компенсації коштів за оренду житла?

Компенсацію за житло терміном не більше одного місяця можуть отримати громадські активісти та журналісти, які його винаймають у Тернопільській, Волинській, Рівненській, Львівській, Закарпатській, Хмельницькій, Чернівецькій та Івано-Франківській областях. Для отримання коштів необхідно буде надати підтверджуючі документи – рахунок з готелю чи подобової оренди квартири, договір оренди тощо).

Нагадаємо, у Львові хочуть будувати житло для переселенців.

Міський голова Львова Андрій Садовий звернувся до міжнародних організацій з проханням допомогти переселенцям, які зараз перебувають у Львові.

Міський голова Львова розповів, що місто розраховує на підтримку від міжнародних організацій, оскільки потрібні будинки, які можна швидко збудувати для переселенців з інших регіонів. Він додав, що є вже визначені місця для побудови. Також у Львові є потреба у великих мобільних центрах з відповідними санітарними умовами для переселенців.