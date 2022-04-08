Компенсація за зруйноване житло 2022 року: інструкція для отримання допомоги

Компенсацію за зруйноване житло 2022 року не можна буде отримати без документів. Які ще нюанси існують та про що потрібно пам'ятати, щоб отримати допомогу - читайте в матеріалі ТСН.ua.
Компенсацію за зруйноване житло будуть надавати виключно його власникам - так заявив міністр юстиції Денис Малюська в інтерв'ю для Today.ua. Тобто, щоб отримати фінансову допомогу, потрібно мати правостановлюючі документи на житло, щоб підтвердити, що саме ви є власником цієї нерухомості.
Існує певний перелік правостановлюючих документів і власник житла, який хоче отримати компенсацію за його зруйнування 2022 року, повинен надати хоча б один з них:
- договір купівлі-продажу;
- договір дарування;
- договір міни;
- свідоцтво про право власності;
- свідоцтво про право на спадщину;
- рішення суду, яке набрало законної дії.
Денис Малюська також порекомендував всім, хто хоче отримати компенсацію за зруйноване житло 2022 року, оформити правоставновлюючі документи. В іншому випадку можна залишитися без нової нерухомості.
Інструкція, щоб отримати компенсацію за зруйноване житло
Наразі, якщо ви опинилися в такій ситуації, подати заявку на компенсацію за зруйноване житло можна на порталі та в мобільному застосунку "Дія", але незабаром така можливість повинна з'явитися також в ЦНАПах.
Інструкція доволі проста:
- Авторизуватися на порталі "Дія" або зайти в застосунок через мобільний телефон.
- Натиснути розділ "Послуги".
- Вибрати пункт "Пошкоджене майно".
- Заповнити форму, що відкрилася, та чекати, коли держава почне процес оцінки та компенсації.
За що саме можна отримати компенсацію від держави?
В "Дії" можна подати заяву на компенсації за зруйноване житло, тобто лише житлової нерухомості. Це може бути:
- будь-який приватний будинок (дачний, садовий, присадибний);
- квартира;
- будь-яке інше житлове приміщення (яке не входить в склад будинку та має окреме зареєстроване право власності).