Компенсація за зруйноване житло 2022 року: інструкція для отримання допомоги

Компенсація за зруйноване житло 2022: все, що потрібно знати / Pexels

Компенсацію за зруйноване житло 2022 року не можна буде отримати без документів. Які ще нюанси існують та про що потрібно пам'ятати, щоб отримати допомогу - читайте в матеріалі ТСН.ua.

Компенсацію за зруйноване житло будуть надавати виключно його власникам - так заявив міністр юстиції Денис Малюська в інтерв'ю для Today.ua. Тобто, щоб отримати фінансову допомогу, потрібно мати правостановлюючі документи на житло, щоб підтвердити, що саме ви є власником цієї нерухомості.

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Існує певний перелік правостановлюючих документів і власник житла, який хоче отримати компенсацію за його зруйнування 2022 року, повинен надати хоча б один з них:

договір купівлі-продажу;

договір дарування;

договір міни;

свідоцтво про право власності;

свідоцтво про право на спадщину;

рішення суду, яке набрало законної дії.

Денис Малюська також порекомендував всім, хто хоче отримати компенсацію за зруйноване житло 2022 року, оформити правоставновлюючі документи. В іншому випадку можна залишитися без нової нерухомості.

Інструкція, щоб отримати компенсацію за зруйноване житло

Наразі, якщо ви опинилися в такій ситуації, подати заявку на компенсацію за зруйноване житло можна на порталі та в мобільному застосунку "Дія", але незабаром така можливість повинна з'явитися також в ЦНАПах.

Інструкція доволі проста:

Авторизуватися на порталі "Дія" або зайти в застосунок через мобільний телефон. Натиснути розділ "Послуги". Вибрати пункт "Пошкоджене майно". Заповнити форму, що відкрилася, та чекати, коли держава почне процес оцінки та компенсації.

За що саме можна отримати компенсацію від держави?

В "Дії" можна подати заяву на компенсації за зруйноване житло, тобто лише житлової нерухомості. Це може бути: