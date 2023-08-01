Компенсація за зруйноване житло: у "Дії" розпочали приймання заявок – інструкція

В Україні від 1 серпня стартує другий етап реалізації державної програми із забезпечення житлом українців, чия оселя була пошкоджена або знищена внаслідок збройної агресії РФ.

Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури (Мінвідновлення).



"Відсьогодні власники житла, чия оселя була знищена, зможуть подати заяву на отримання компенсації для придбання нової квартири чи будинку. Зробити це можна через застосунок "Дія", - йдеться у повідомленні.



Отримати компенсацію зможуть тільки одноосібні власники житла, яке:

зруйноване через бойові дії після 24 лютого;

не підлягає відновленню;

розташоване на неокупованій території та не в зоні активних бойових дій.

Інструкція для подання на компенсацію за зруйноване житло. / Фото: Міністерство розвитку громад та територій України

Як подати заяву

для початку потрібно подати інформаційне повідомлення про пошкоджене та знищене нерухоме майно (якщо ще не було подане);

після цього подати заяву на отримання компенсації, скориставшись послугою "єВідновлення" в застосунку "Дія".

Для подання заяви потрібно:

вибрати пільгову категорію, якщо є;

надати контактні дані;

замовити довідку про несудимість у "Дії".

Подані заяви розглядатиме спеціальна комісія, створена при органах місцевого самоврядування. Ці ж комісії обстежуватимуть знищене житло та прийматимуть рішення щодо надання компенсації.

Також повідомляється, що згодом буде відкрита можливість подавання заяви на отримання компенсації через ЦНАП, нотаріуса та орган соціального захисту.



Сама ж компенсація надаватиметься заявникам у формі електронного житлового сертифікату. Його можна буде використати для купівлі житла на первинному чи вторинному ринках, або ж інвестиції в майбутню нерухомість.



"Наступним етапом розвитку програми допомоги буде виплата коштів для будівництва нового приватного будинку на власній земельній ділянці. Відповідний механізм наразі розробляється Міністерством відновлення", - повідомляє Мінвідновлення.



Додаткову інформацію можна отримати на сайті програми "єВідновлення" в розділі "Зруйноване житло" або ж звернувшись на спеціальну урядову гарячу лінію 1545 (кнопка 2). Також можна звернутись до команди підтримки "Дії", надіславши повідомлення на сторінках "Дії" в Facebook, Telegram та Viber.

Нагадаємо, на Київщині відновлюватимуть понад 1300 пошкоджених внаслідок війни будинків.

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