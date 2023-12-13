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"Компенсації" від "Київстару": як не потрапити на гачок шахраїв — МВС

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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"Компенсації" від "Київстару": як не потрапити на гачок шахраїв — МВС

Фото: Pexels

Зловмисники створюють у месенджерах фейкові боти оператора зв’язку.

Збій у роботі оператора мобільного зв'язку “Київстар” використовують шахраї, які розповсюджують фішингові посилання під приводом компенсації та інформування про терміни відновлення роботи сервісів оператора. 

Про це повідомили у МВС.

Зловмисники створюють у месенджерах фейкові боти оператора зв’язку, який все ще не відновив своєї роботи після масштабної хакерської атаки, і пропонують абонентам “Київстар” перейти за посиланням та зареєструватися, щоб отримати гроші. 

“Так шахраї отримують доступ до сторінок в соцмережах, онлайн-банкінгу”, - пояснили у цьому застереженні правоохоронці. 

У МВС закликають довіряти тільки перевіреній інформації на офіційних сторінках компанії, не переходити за сумнівними посиланнями, не ділитися номерами телефонів та особистими даними.

Нагадаємо, раніше у “Київстар” наголосили, що новини про компенсації та терміни відновлення мережі надходитимуть виключно з офіційних сторінок компанії.

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Дата публікації
Перегляди
1042
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