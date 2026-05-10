Компенсація автоцивілки для ветеранів: як отримати відшкодування 2026 року

В Україні власники транспортних засобів повинні мати поліс автоцивілки

2026 року ветерани та ветеранки в Україні можуть оформити автоцивілку без власних витрат. Це стало можливим завдяки поєднанню державної компенсації та знижки від страхової компанії.

Про це повідомляє Мінветеранів.

Компенсація автоцивілки для ветеранів 2026 року

Механізм передбачає повне покриття вартості поліса:

50% оплачує держава

ще 50% покриває страхова компанія як знижку

У результаті ветеран фактично не витрачає кошти на оформлення автоцивілки.

Хто може отримати компенсацію автоцивілки 100% 2026 року

Право на програму мають:

ветерани з посвідченням УБД або інвалідністю внаслідок війни

повнолітні громадяни з верифікованим РНОКПП

власники авто, які не використовують транспорт у комерційних цілях

Також є технічні обмеження:

двигун до 2500 см³

електромотор до 100 кВт

Як подати заявку на компенсацію автоцивілки онлайн

Оформлення відбувається повністю через застосунок «Дія».

Потрібно:

зайти у розділ «Ветеран PRO»

обрати послугу компенсації

підключити або створити «Дія.Картку»

подати заявку

Усі дані перевіряються автоматично без додаткових довідок.

Раніше повідомлялося, що в Україні різко змінилися правила страхування відповідальності власників транспортних засобів. Згідно з новими правилами, страхові компанії отримали право самостійно встановлювати тарифи.

