Компенсації за знищені авто: в уряді відреагували на ініціативу

Знищені авто під час ворожої атаки на Запоріжжя / © Запорізька ОВА

Уряд підтримує ініціативу відшкодування за авто, знищених унаслідок російської агресії, однак наразі фінансування бракує навіть для першочергових потреб.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення Олексій Кулеба у коментарі «Новини.LIVE».

Кулеба наголосив, що уряд загалом підтримує ідею компенсацій для постраждалих від російської агресії, зокрема й за знищені чи пошкоджені авто. За його словами, зараз пріоритетом є відшкодування майна, а також компенсація людям, які втратили його на тимчасово окупованих територіях.

«На сьогоднішній день проблема є тільки в тому, що в нас недостатньо фінансування для закриття першочергових потреб. Тобто компенсація за знищення або пошкодження майно або компенсація для людей, які втратили своє майно на тимчасово окупованій території, зараз знаходяться на території України, воюють за Україну, їх сім’ї тут, але не можуть отримати компенсацію», — зазначив віцепрем’єр-міністр.

Він підкреслив, що запуск такої програми можливий лише за умови визначення джерела фінансування. Якщо парламент підтримає відповідне рішення і знайде кошти, уряд готовий працювати над реалізацією компенсацій.

«І якщо парламент проголосує, якщо парламент зрозуміє джерело фінансування цих потреб, ми, безумовно, будемо це робити», — додав Кулеба.

Віцепрем’єр підкреслив, що ідея компенсацій за автомобілі є робочою, однак її реалізація залежить від наявності фінансування.

«Ідея, безумовно, робоча, але треба визначитись з пріоритетами. Чи є в нас кошти на це? Хто буде покривати це джерело фінансування? Яким чином? Як це вплине на першочергові потреби, які сьогодні є в країні?», — наголосив Кулеба.

Нагадаємо, раніше народний депутат від фракції «Слуга народу» Володимир Крейденко заявляв, що законопроєкт про компенсації за пошкоджені або знищені внаслідок війни автомобілі вже пройшов профільний комітет і рекомендований до розгляду у Верховній Раді.

