Компенсує вартість навчання та стипендію: в Україні колишня студентка поверне університету 225 тис. грн 

Лікарка ще може оскаржити це рішення.

Костопільський районний суд Рівненської області змусив колишню студентку повернути Тернопільському національному медичному університету 225 тис. грн за навчання. Це сталось тому, що медикиня не відпрацювала після навчання три роки за направленням.

Про це йдеться в рішенні суду.

Студентку з Рівненської області у 2011 році зарахували на державну форму навчання, як дитину-сироту, проте вона повинна була відпрацювати три роки за направленням. Після закінчення інтернатури лікарка отримала направлення на роботу до Костопільського центру первинної медичної допомоги Рівненської області.

Проте за кілька місяців до завершення відпрацювання, жінка звільнилась. Навчальний заклад тоді надіслав випускниці листа з проханням відшкодувати вартість навчання. Після цього медуніверситет звернувся до суду.

Адвокат жінки стверджував, відповідно до Конвенції Міжнародної організації праці "Про примусову чи обов`язкову працю" відпрацювання після навчання є порушенням норми закону про вільний вибір робочого місця. Відповідач ж переконував, що Конституційним судом України передбачені й інші норми щодо цього твердження.

Костопільський районний суд зобов'язав колишню студентку повернути медуніверситету 225 тис. грн, витрачених на її навчання та стипендію. Лікарка може оскаржити це рішення.

Нагадаємо, що раніше Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського відсудив у свого колишнього студента 128, 5 тис. грн компенсації за навчання, оскільки той не відпрацював три роки за направленням.

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