Замість віп-котеджів комплектуємо стоматологію для ЗСУ: Євген Довгун про виробництво ОKME

ОКМЕ - це молоде технологічне виробництво світлопрозорих систем для котеджів і офісів з Дніпра. Але з лютого компанія облаштовує стоматкабінети на передовій, поновлює автопарк “Холодного Яру” та армію дронів ЗСУ.

Про трансформацію скляного бізнеса розповів співзасновник виробництва світлопрозорих конструкцій ОKME Євген Довгун.

Із початку війни цех ОKME став пунктом допомоги ЗСУ

Виробництво ми запустили за рік до війни – зібрали команду, закупили станки, налагодили виробництво та “заякорили” масштабні замовлення на засклення приватних котеджів здебільшого під Києвом.

За цей час ми вийшли на обіг 30 тис. доларів у місяць. Але після 24 лютого людям стало вже не до будівництва. Замовлення припинилися.

Оскільки станки на виробництві ОKME однорежимні, переобладнати їх під потреби армії нам не вдалося. Тому всі свої зусилля команда кинула на допомогу тих, хто став на захист наших родин.

За 7 місяців війни передали “холодноярцям” 8 авто

За весь час повномасштабного вторгнення ми передали на фронт для 93 ОМБр “Холодний Яр” 7 автівок.

З них до сьогодні дожила лише одна. Під шаленими обстрілами їхній термін життя - максимум три тижні. Саме тому намагаємося оновлювати автопарк, хоча б раз на місяць.

Минулого тижня придбали та передали холодноярцям ще один автомобіль.

Облаштовуємо стоматологію на передовій

Ми відправляли на фронт різні запити, але пересувну стоматологію на лінії фронту комплектуємо вперше.

Днями з передової зателефонував начальник санітарної частини й сказав, що хоче облаштувати для хлопців стоматологічний кабінет. Вже знайшов більшу частину обладнання, але не вистачає витратних матеріалів, бо вони дуже дорогі.

Ми з командою подвоїли позиції запиту й, по суті, забезпечили запуск мобільної стоматології для наших захисників.

Поповнюємо армію дронів на різних напрямках оборони

Дрони – це очі наших військових. Але вони, на жаль, як і автівки на війні недовговічні.

У холодноярців за останній час один коптер знесло вітром у бік ворожих окопів, а інший – росіяни самі зуміли приземлити.

Передали хлопцям дві новенькі “пташки”, аби вони більш прицільно наближали перемогу.

Також відправили потужний ноутбук і дрон для 239-го батальйону першої спеціалізованої роти розвідки на Херсонщину.

Взагалі, завели в компанії гарну традицію – щоп'ятниці передаємо на фронт коліматори, генератори, приціли, бронежилети, берці й інші необхідні для захисників речі.

Усе забезпечуємо власними силами на 80%, інші 20% – допомога наших бізнес-партнерів.