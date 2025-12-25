"Компромісу не буде навіть теоретично": політолог назвав головну пастку мирного плану

Володимир Фесенко / © ТСН

Реклама

Територіальне питання залишається ключовою перепоною для реалізації будь-якого мирного плану. А відсутність згоди щодо статусу анексованих регіонів може завести переговорний процес у глухий кут.

Таку думку висловив відомий політолог Володимир Фесенко в інтерв’ю виданню «Телеграф».

Територіальний глухий кут

Експерт зазначає, що нинішні моделі врегулювання конфлікту намагаються оминати найбільш гострі кути. Проте саме статус територій є «міною сповільненої дії» для будь-яких домовленостей.

Реклама

«Але ключове питання, щодо якого компромісу немає і не буде навіть теоретично, — це територіальне питання. І це не тільки Донбас. У цьому плані взагалі немає пункту про статус українських територій, анексованих Росією», — наголосив Фесенко.

Політолог звертає увагу на те, що вимоги Кремля є завідомо неприйнятними для України, оскільки РФ прагне отримати дипломатичним шляхом те, чого не змогла досягти на полі бою.

«Путін заявив, що потрібно визнати п’ять регіонів. Він хоче, щоб українські війська вийшли і з Херсона, і з Запоріжжя. Те, що їм не вдалося захопити військовим шляхом, вони хочуть отримати політично», — пояснив він.

За словами Фесенка, якщо обговорення територіальних поступок стане передумовою припинення вогню, «жодної мирної угоди не буде».

Реклама

Помилка «Мінська» та пріоритет припинення вогню

Аналізуючи запропоновані мирні ініціативи, Володимир Фесенко застерігає від повторення невдалого досвіду минулих років. Він підкреслює, що зупинка бойових дій має бути початком, а не фіналом процесу.

«Насправді саме припинення вогню є головним. Усі мирні угоди починаються з угоди про припинення вогню, а не завершуються ним», — переконаний експерт.

Він додав, що поточна логіка мирних планів може виявитися нежиттєздатною.

«Якщо припинення вогню буде в кінці, як це закладено зараз, це буде повторення помилок Мінських угод. Так само буде і зараз — це не спрацює», — зауважив Фесенко.

Реклама

Роль США та позиція Кремля

Фесенко також вказав на розбіжність між американським підходом, який базується на фіксації «статус-кво», та реальними апетитами Москви. Політолог скептично оцінює готовність Володимира Путіна до реального завершення війни, розглядаючи нинішні заяви РФ як елемент політичного торгу. Стосовно чуток про таємні домовленості між Вашингтоном та Москвою, експерт зазначив:

«Чи були ці домовленості — ми не знаємо. Американська сторона цього не підтверджує, але водночас намагається щось просувати».

На думку Фесенка, єдиним дієвим сценарієм може бути лише поетапна модель деескалації, де припинення вогню відбувається одночасно з обговоренням інших пунктів угоди.

Нагадаємо, у Москві вивчають та аналізують мирний план, який передав спецпосланець Путіна Кирило Дмитрієв. Подальші кроки залежатимуть від президента РФ.

Реклама

Раніше політолог Денисенко припустив, для чого було оприлюднено останній варіант мирного плану, який обговорювали в США українська та європейська делегації.