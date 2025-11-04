ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
50
2 хв

Кому автоматично подовжать відстрочку від мобілізації у листопаді: список категорій

Якщо система не зможе підтвердити підставу для відстрочки, то продовження автоматично не відбудеться.

Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Відстрочка від мобілізації.

Відстрочка від мобілізації. / © Міноборони України

В Україні від набув чинності новий порядок оформлення відстрочок для військовозобов'язаних. Система Резерв+ автоматично оновлюватиме дані тих, хто має законні підстави для отримання відстрочки. Особисте звернення стане непотрібним.

Хто може отримати автоматичне подовження відстрочки, повідомляє Судово-юридична газета.

Зауважимо, автоматичне продовження відстрочки можливе за умови, що система може підтвердити підставу, а наявна інформація в реєстрах не застаріла. Інакше - автоматичне подовження не відбудеться, а тому оновити дані потрібно через ЦНАП

Автоматичне продовження отримають:

  • люди з інвалідністю;

  • тимчасово непридатні до військової служби;

  • батьки трьох і більше дітей віком до 18 років (за умови, що троє дітей народжені в чинному шлюбі);

  • батьки дитини з інвалідністю віком до 18 років;

  • батьки повнолітньої дитини, яка є особою з інвалідністю I чи II групи;

  • ті хто мають дружину (чоловіка) з інвалідністю I чи II групи;

  • ті, хто доглядає за батьком або матір’ю з інвалідністю (своїми або чоловіка/дружини);

  • жінки та чоловіки, які виховують дитину до 18 років, якщо їхній чоловік або дружина служить у війську;

  • студенти денної або дуальної форми, які здобувають вищий рівень освіти, а також докторанти й інтерни;

  • наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники, які викладають і працюють за основним місцем не менш як на 0,75 ставки;

  • люди, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час бойових дій чи під час дії воєнного стану;

  • родичі Героїв України, відзначених посмертно за мужність під час Революції Гідності;

  • жінки та чоловіки, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати або брат чи сестра) загинули або зникли безвісти за особливих обставин під час проведення антитерористичної операції, відсічі і стримування збройної агресії РФ — у Донецькій та Луганській областях або під час дії воєнного стану в Україні;

  • особи, незаконно позбавлені волі через агресію РФ;

  • військові, звільнені з полону.

Ті, у кого є Резерв+, отримають сповіщення, що їхню відстрочку буде автоматично продовжено від 5 листопада 2025-го - дати продовження мобілізації.

Як повідомлялося, в Україні змінили правила оформлення відстрочок від мобілізації. Так, понад 600 тис. відстрочок продовжуються автоматично. Окрім того, Резерв+ став основним інструментом для отримання відстрочки. Вже доступні 10 типів відстрочок для оформлення онлайн.

Окрім того, від 1 листопада цього року документи на відстрочку тепер прийматиме ЦНАП, але видаватиме документи - ТЦК та СП. У разі надання відстрочки ТЦК вноситиме відповідні дані про неї до реєстру «Оберіг».

